敦馬父子未收到邀請函 土團黨高理會議展延

（八打靈再也10日訊）闊別2個多月後，土著團結黨終於要“正式”再開最高理事會，盛傳其中一個議程就是要開除主席敦馬哈迪及其兒子——署理總裁拿督斯里慕克力！

不過，在媒體報導此事後，原定於明日中午舉行的會議臨時宣布展延。

根據星洲日報獲得的土團黨最高理事會邀請函，所有最高理事及黨高層皆受邀，除了主席及署理總裁，也就是馬哈迪父子。

馬哈迪陣營的消息人士也向媒體證實，馬哈迪及慕克力的確沒有收到邀請函。

不過，消息人士表示，除了馬哈迪父子，其他馬哈迪陣營的最高理事都獲得邀請，包括土團黨青年團團長賽沙迪。

“據我所知，賽沙迪將出席會議。”

根據邀請函，這場會議原本將在明日中午舉行，但在今晚7時15分，土團黨秘書處發出新邀請函宣布會議展延至另行通知。

土團黨最高理事阿克蘭沙也在臉書撰文說，他希望黨要開除馬哈迪及慕克力不是真的。阿克蘭沙是已故巫統元老丹斯里山努西之子。

他爆料，在首相丹斯里慕尤丁上台並與馬哈迪分裂後，黨曾召開非正式的最高理事會，他本身沒有受邀。

“我很驚訝我自己收到了明日會議的邀請函，因為我被告知昨天，5月9日進行了最高理事會（非正式？）會議，但是我沒有受邀。”

“我希望最高理事會將會討論如何為了黨整頓團隊對抗冠病疫情，我們祈禱明日的會議旨在開除馬哈迪及慕克力當即是假的。”

他擔心如果這不願意看到的事情發生，就只剩下慕尤丁是由黨籍的土團黨創黨人。

阿克蘭沙也在暗示自己可能被開除，或退黨，因為他本身也是土團黨創黨人之一。

土團黨共有7位創黨人，即馬哈迪、慕克力、慕尤丁、阿克蘭沙、賽沙迪、已經退黨的卡馬魯阿茲曼以及的阿妮娜。