諾希山：謹慎開放經濟領域 延長管制給政府空間抗疫

（布城10日訊）衛生總監拿督諾希山說，有條件行動管制令延長4周至6月9日，能讓政府有空間對抗新冠肺炎疫情至更受控制階段，同時可以謹慎開放經濟領域。

他於今日下午在衛生部召開的記者會上說，政府將不時評估這項行動的有效性。

他說，衛生部也將繼續通過追蹤活躍病例及檢測高風險目標群措施，降低國內的新冠肺炎確診病例，同時通過有條件行動管制令及加強行動管制令，讓這些措施有效執行。

諾希山指出，雪蘭莪州八打靈再也舊區奧特曼路巴剎地區即日起至5月23日實施加強行動管制令，主要是當地有27宗確診病例，包括2宗在該地區外。

“這個地區的確診病例中，有21宗涉及外籍人士。”無論如何，他說，舊區巴剎一帶地區沒有任何死亡病例。

不叻士工廠再增41確診

諾希山透露，森美蘭不叻士工廠感染群於周日再新增41宗新冠肺炎確診病例，現有131宗累計案例，包括122名外籍患者。

“這個感染群目前有1名患者痊愈，無人死亡。”

他說，在吉隆坡北部及吉隆坡批發市場加強行動管制區增加1宗確診病例至195宗，其中81在該地區外，涉及116名外籍人士。

“至於士拉央巴魯加強行動管制區則沒有新增病例，維持52宗，患者中包括36名外籍人士。”

針對大城堡清真寺伊斯蘭傳教士大集會感染群，諾希山說，衛生部已進行3萬7884項檢測及抽取3萬6906個樣本，當中2345人確診及有5代感染群。

他說，第三代感染群於周日新增2宗確診病例。

另外，他說，秋傑巴剎新增5確診病例至53宗，當中外籍患者有38人。

另一方面，希山也在記者會上祝賀歡慶可蘭經降世日的穆斯林，同時祝願全國的母親母親節快樂。

篩查2.4萬非公民1132人確診

諾希山透露，衛生部至今已經篩查2萬4125名非公民，當中發現1132名確診患者，或占 總人數的4.7%。

“這些非公民確診患者中，有641人已經痊愈出院，487人正在接受治療，當中有3人在加護病房（ICU），同時有4宗死亡病例。”

諾希山說，對非公民的篩查與檢測工作還在進行中，尤其是在實施加強行動管令的地區和目標群體。

他說，衛生部會檢測加強行動管制令地區的所有人，不管是馬來西亞公民或非馬來西亞公民。

“譬如，我們在八打靈再也舊區奧特曼路地區就鑒定了2900人，不論是公式或非公民，我們都會對進行檢測，我們是根據跟該巴剎有關的地點。”

諾希山說，衛生部也會針對已經鑒定出的目標群體進行篩查與檢測，尤其是所涉及的感染群。

他以森美蘭州不叻士工廠的感染群為例說，衛生部是無論公民或非公民都進行檢測。

“若被證實為新冠肺炎確診患者，就會即刻隔離患者及給予治療，同時追蹤其密切接觸者。若檢測結果為陰性，但曾與確診患者有過密切接觸，則需要隔離14天。”

積極追查病例乃有效措施

諾希山強調，在政府積極追查病例的努力下，國人無需對新增的病例情況感到擔心，因為政府所採取的措施是有效的。

他說，為了確保新冠肺炎不會在社區內繼續傳播，政府將會把確診患者送到入醫院隔離及治療。

他認為，我國至今所採取的“集中目標方式”（targeted approach），既能夠檢測更多確診病例，在檢測方面也呈正面的結果。

“衛生部已鑒定國內數個目標群，除了之前的吉隆坡大城堡清真寺伊斯蘭傳教士大集會，還包括與集會者有接觸的宗教學校學生。”

衛生部鑒定的其他目標群包括，從國外返回馬來西亞並被安置在隔離中心的人士、衛生部官員、加強行動管制令地區的居民、吉隆坡批發公市及相關公市、屬於疫情紅區建築工地的外籍工人及養老院。

諾希山說，由於老年人和患有慢性病的確診患者，是出現並發癥及死亡的“高風險群體”，衛生部將會針對老人護理中心的年長者進行冠病檢測，以提前發現患病及盡早治療。

實達阿南建築工地沒增病例

諾希山指出，實達阿南建築工地感染群沒有新增新冠病毒確診病例，維持12宗病例，疫情受控，暫無必要實施取加強行動管制令。

他說，衛生部正在積極篩檢與確診患者有緊密接觸的人士，遏止疫情蔓延，曾接觸確診患者人士也受促主動接受檢測。

他說，實達阿南建築工地、City One大廈、雪蘭莪敏申組屋、馬來亞敏申組屋等社區會引發傳染群的其中一個因素，或許是與十幾人或數十人擠在一單位有關。

“以實達阿南感染群為例，有15人同住在一個單位，這個擁擠情況或許是導致病毒傳播的因素。”

諾希山說，衛生部每天在監督疫情發展，若要評估有條件的行動管制令是否奏效，就要看接下來2周的進展，包括能否降低病例，人民是否遵守標準作業程序。

“根據疫情的進展，雖然前我國有3個區實施加強限行令，但確診病例控制在雙位數，衛生部放眼通過主動追蹤方式找出潛在確診患者，希望在未來一至2周內，將病例降至單位數。”