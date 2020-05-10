疑阿窿點錯相拋紅漆 女教師沒心情慶母親節

（江沙10日訊）疑遭大耳窿點錯相，一名資深華裔女教師的住家無端端被拋紅漆，大耳窿還揚言再不還錢就放火，令女教師及家人提心吊膽，今天也沒心情慶母親節。

據了解，昨早7時許，女教師的丈夫聽到門外有摩多聲，於是到門口觀望，見到有2名相信是印裔和巫裔的男子對其住家拋紅漆，且拋紅漆前，印裔男子拿出一張寫著英文字“owe money pay money”的黃色紙貼在籬笆外，巫裔男子則相信是錄視頻給“老板”看。女教師的丈夫當時喊了一聲，對方潑紅漆後立刻騎摩多逃走。

女教師受訪說，對方留下的紙寫有其親人的名字，該名親人目前在新加坡工作，她於是致電問親人是否有向大耳窿借錢，但親人回應說沒有，她和丈夫只好到警局報警，同時其親人也在新加坡報案。

她透露，大耳窿昨午起至晚上一連撥打了30多次電話給她，她都沒有理會；相信因為女教師拒絕聽電話，大耳窿最後擱下“放火燒”的狠話，甚至為了“證明”自己是個“說到做到”的人，過後還發出火燒住家的視頻給事主，警告立刻還錢。

女教師不清楚為何大耳窿有她的手機號碼及住家地址，不過早在上個月曾有一名自稱來自知名網購公司的人從新加坡撥電給她，說要確定其住家地址，當時她沒太在意，不過對該名男子的手機號碼有印象，因此很肯定昨日打電話來的是同一人。

她透露，她報警後，警方不時派巡邏車到花園區巡邏，還交代一旦有任何風吹草動就立刻撥警方行動室熱線求助。她也已向江沙治安隊求助，負責人交代任何時候都可以撥電給他們，他們將會伸出援手。

經過這場風波，該名女教師直言原本想開心慶祝母親節的心情都大受影嚮，不過她還是會按原定計劃給母親一個驚喜，全家一起替母親慶祝。