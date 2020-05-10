搶劫汽車零件店 警24小時逮4刀匪

（沙亞南10日訊）4名印裔匪徒持刀搶劫汽車零件店，但行跡敗露只來得及搶走一台手機，其中2人當場遭警方制伏。警方掌握情報後迅速破案，不到24小時就將匪徒全數逮捕。

被捕的嫌犯年齡介於30至40歲之間，全都有犯罪前科即吸毒和刑事案，目前被扣留5天助查。

沙亞南警區主任巴哈魯丁披露，4名慣犯是在昨午4時左右，前往搶劫實達阿南一家汽車零件店。

他表示，警方接獲一名30歲男子投報，指汽車零件店遭匪徒闖入搶劫。據投報者說，當時僅有他、老板及一名同事在店內，突遭一名持刀匪徒闖入。

他聲稱，投報者提及，隨後另外3名持巴冷刀匪徒闖入，但基於行跡敗露，又獲知警方已在途中，所以焦急著逃離。

“警方抵達後將其中兩名匪徒逮捕，另兩人趁機逃走，所幸警方於今日淩晨12時30分左右，在巴生一帶逮捕逃走的另兩人。”

“在此案中，受害者都沒受傷，只是其中一人被搶走一台價值4000令吉的手機。”

4匪涉另3宗劫案

巴哈魯丁聲稱，根據警方調查，4名男子皆涉及3宗在武吉拉惹和沙亞南一帶的搶劫案，幹案手法相同。

他表示，警方成功起獲一輛轎車、兩把巴冷刀、兩個車牌及3台手機，同時發現相信是受害者的物品如兩本護照和一張大馬卡。

他提到，警方目前在調查匪徒是否涉及更多案件，並援引刑事法典第395/397（結夥持械搶劫）條文調查；在此條文下，一旦罪成，可被判最高20年監禁和鞭笞。