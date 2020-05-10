加強管制靈市舊區 4居民圖逃跑被捕

（八打靈再也10日訊）警方周日淩晨漏夜封鎖八打靈再也舊區一帶時，有4名住在封鎖區的居民竟嘗試逃跑，惟最終失敗被捕；警方也在過程中，逮捕一名險些撞及設置路障警員的醉駕司機。

八打靈再也警區主任聶依查尼助理總監披露，警方是在昨晚11時35分前往封鎖靈市舊區巴剎周邊地區，封鎖範圍達84英畝或周長3.4公里，受影嚮的住戶共439戶，約涉及2600居民，包括外勞在內。

他指出，警方共出動180名警員，在八打靈再也市政廳及國防衛隊協助下，在今早11時30分完成全面的封鎖工作。目前共設有3個檢驗站，分別是行動室隔壁（C區）、巴剎（B區）及精武國民型華小（A區）。

他聲稱，警方在設置封鎖地區，遇上一名羅里司機酒後開車載著女友外出，該司機快速行駛經奧士曼路大眾銀行旁的交通燈，差點撞上設置路障的警員，所幸司機及時煞車，才沒釀悲劇。

司機涉嫌酒駕被逮

“我當時便站在路障的不遠處，與下屬們在馬路上放置鐵蒺藜圍網，對於昨晚的情況真的是非常驚險。經調查，有關司機涉嫌酒駕而當場被逮捕。”

聶依查尼說，警方除了逮捕該司機外，也逮捕了另4名涉嫌從封鎖地區逃跑的人士。

他也提及，其一名33歲的下屬今早在設路障時出現中風（major stroke）狀況而暈倒，目前已送往馬大醫藥中心接受檢查。

據他了解，民防部隊及志願警衛在早上9時開始，已為被封鎖範圍內的居民派送乾糧，相信下午1時會完成派送的任務。

他強調，社會福利局也會登門拜訪上了年紀的老人家，進一步了解他們的需求；檢測工作則在午間分別於3個區的檢驗站進行。

媒體們現場所見，在本查拉（Jalan Penchala）路段共設有4個帳篷及路檢站，包括通往巴剎入口的奧曼路，並拉起鐵蒺藜，軍警在旁駐守。

有數輛衛生部官員的貨卡也在早上9時15分抵達精武國民型華小，大批醫護人員則聚集在學校內聆聽匯報。衛生部官員受詢時聲稱，檢測工作會在中午12時開始，先為500名居民進行冠病檢測；有關檢測工作明早9時也將繼續。