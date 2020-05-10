販商次輪篩檢全陰性 馬口大巴剎解封

（馬口10日訊）隨著馬口大巴剎販商接受第二輪冠病篩檢的報告全部呈陰性，森州政府提前在14天封鎖期屆滿前一天宣布解封該巴剎，小販們今早回到巴剎進行大掃除時，發現攤位的貨物和銀角不見，馬上向到場的森州行政議員兼馬口州議員投訴。

馬口大巴剎與小販中心於4月27日開始封鎖14天至5月11日，如今提前一天於5月10日母親節當天解封，成為販商母親節最佳禮物。今早10時，張聒翔與團隊到巴剎巡視，在接獲多位販商反映一些貨物及銀角不翼而飛後，馬上指示受害者向市議會投報或向警方備案，同時提醒販商在營業必須依據標準作業程序(SOP）進入巴剎，包括測量體溫和提供消毒液搓手。

多位在場販商投訴的問題包括冰箱的鎖頭被撬開、各種包裝魚丸、肉丸、炸丸、放在壁櫥的塑膠袋、各種包裝生面、醬油及約百令吉的銀角、磅秤甚至煤氣桶皆不見。

張聒翔說，在行制令下，馬口大巴剎及小販中心約200名包括販商進行第二輪冠病篩檢的報告都呈陰性，悉數過關，若再依據衛生局標準作業程序，相信明天就可以恢複營業了。

他表示，馬口大巴剎及小販中心範圍廣，入口多，令人擔心很難阻止從四面八方湧入的人潮，因此必須做好安全的社交距離，並建議暫時封鎖一些進出口以策安全。

“馬口公市及小販中心重開之前，當局將會再度為整個巴剎進行消毒，希望各販商在重新啓業之前，可以配合政府進行大掃除，還原一個整齊安全的環境，讓大家對它們的環境有信心。”

他強調，巴剎的環境最註重整齊乾淨，相信重啓的馬口大巴剎及小販中心會與以往不一樣，包括需要遵守當局設下的標作業程序，做好一切防範措施。

無論如何，由於目前仍處於有條件行動管制令期間，他呼籲民眾若是沒事應該繼續留在家里，以減低自己和家人受病毒感染的機率。