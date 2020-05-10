再忍28天 有條件管制令延至6月9

（吉隆坡10日訊）首相丹斯裡慕尤丁宣佈，原定在5月12日結束的有條件行動管制令（PKPB）將再延長4周至6月9日。

他今日透過電視直播發表談話時指出，我國的抗疫工作雖然取得許多積極性的進展，但並不意味著我國的疫情已經完全結束。

PKPB延至下月9日

“我們的努力並未取得成功，仍然需要採取措施來抵抗疫情繼續爆發。”

他說，從人民的反應來看，也希望政府應繼續採取措施來控制疫情。

“因此，在衛生部和國家安全理事會的建議下，我宣佈有條件行動管制令將延長至6月9日。”

慕尤丁表示，所有在第一階段有條件行動管制令實施的條例和標準作業程序（SOP），也將被延續至6月9日。“所有的條例，標準作業程序或被允許運作領域的變動，將不時獲得更新。”

慕尤丁指出，第2階段的有條件行動管制令期間，也將遇上開齋節、沙巴豐收節和達雅豐收節；然而，民眾將被禁止在這期間跨州返回家鄉以慶祝佳節。“我知道很多人因為無法返鄉和家人歡慶佳節而感到難過；請保持耐心，當情況好轉後，你們就可以回到家鄉探望父母和兄弟姐妹。”

有條件放寬無發生擁擠 抗疫滿意度大馬第四

慕尤丁說，從本月4日開始實行的有條件行動管制令順暢和有條絮的進行，期間沒有發生不尋常的擁擠，包括在公共交通如輕快鐵、捷運、巴士、餐館等，這看得出人民都配合和遵守行管令的標準作業程序。

他說，幾乎全部經濟和商業領域復業，滯留在家鄉的人已開始回到工作的地點和居所，而滯留在大學和大專宿舍的學生也被放行，返回家園與家人團聚。

他指出，迄今，約有664萬名或43.6％打工族已復工，他預料人數在未來數個星期將會持續增加。

“復工的打工族人數不斷增加、各行各業重新啟動，有助推動我國經濟活絡起來，打工族獲得薪資，經商的商人也有收入，這可以為經濟體系注入活力，進而促進國家經濟的發展和成長。”

他感謝各州政府與中央政府合作，允許開放州內的經濟領域。

“我感恩，因為國內的冠病病例保持偏低和受到控制，而痊癒率則偏高，截至本月9日，痊癒者總共有4929人或占74.8％，我要感謝所有醫生、護士和醫護人員共同努力把他們治癒。”他與人民分享一個好消息，即一個以新加坡為基地的研究機構進行了一項有關人民對政府抗疫滿意度的研究，結果顯示大馬在105個國家排在第四位。

感謝前線人員的犧牲

慕尤丁指出，在全國1178個區（mukim）、區域（bahagian）、地區（zon）、分區（sub-zone），其中1112個或94.4％為冠病疫情的綠區，另外62個或5.2％是黃區，只有4個或0.34％還是紅區。

他說，紅區是有超過40宗病例的地區。

他感謝有前線人員在過去兩三個月作出的犧牲，以確保人民的安全，他也感謝全馬各地的人民自律，遵守行管令和有條件行管令，協助前線人員抗疫。

他說，在大家的努力下，我國幾乎所有區已成疫情綠區，即兩個星期內沒有出現新病例。

慕尤丁表示，截至目前為止，我國僅存的4個紅色地區包括雪州鵝嘜、吉隆坡的峇都和甘榜峇魯以及森州林茂縣的不叻士；因此，這些地區的民眾在外出時，也受促保持警惕。

“保持社會隔離，戴口罩，以及勤洗手，並盡量減少戶外活動。”

他說，處於非紅色疫情地區的民眾，也被建議盡量避免到訪疫情重災區，以免曝露的風險中。

慕尤丁也提醒處於綠色區域的民眾，勿以為身處在安全區就不會受到疫情感染，而可以自由走動。

“冠病病毒是我們從未見過的‘沉默敵人’，它可以隨時隨地攻擊我們；因此，請繼續保持警惕，繼續保持社會隔離，戴口罩，以及勤洗手，直到我們找到病毒的疫苗為止。”

他表示，生產疫苗的過程通常需要大約12到18個月。

“我已經與幾位外國領導人進行聯繫，並被告知當局已在進行疫苗的臨床試驗。我希望疫苗可以盡快獲得生產，以便我們能夠盡早擺脫疫情的威脅。”

祝賀母親節快樂

慕尤丁祝賀所有身為人母者，母親節快樂。

他說，今天也是穆斯林紀念可蘭經降世日，他希望這能提醒穆斯林一直以可蘭經作為生 活的指南。

允許不超過20人聚會

慕尤丁表示，雖然禁止跨州慶祝佳節，但這不代表人民不可以慶祝開齋節、沙巴豐收節及達雅豐收節；他表示，不超過20人的聚會還是被允許的。

可探訪住同州家人

他表示，住在同樣州屬的家人，或是同樣社區的鄰居可以互相探訪。

“探訪的最高限制是同時20人，因此不需要進行大型宴會或門戶開放。”

他表示，每一戶家庭佳節期間必須遵守衛生標準作業程序（SOP），即保持社交距離、戴口罩及維持良好個人衛生，如使用消毒搓手液。

“衛生部也呼籲大家避免處於擁擠或封閉的場所，如果要與客人聊天也保持距離，不要坐得太靠近。”

“確保家中時刻乾淨，在招待客人後的碗碟、湯匙及叉子、鍋子都要清洗。”

“不要回來啦喂” 唱給不能回鄉遊子們

慕尤丁這10多次發表特別電視談話，都會在講稿中加入行動管制令期間在社交媒體上爆紅的視頻或歌曲，並時常引起話題，這次也沒有讓網民“失望”。

他在重申開齋節禁止跨州回鄉，並向人民道歉後，也說電視台和電台可以播放開齋節歌曲，如P南利的“Dendang Perantau”，增添開齋節氣氛。

“我在YouTube也看到有‘不要回來啦喂’的歌曲，這首歌也OK啦。”

“不要回來啦喂”（Jange Kelik La Weii）是3名馬來素人歌手製作及演唱的“冠病開齋節歌曲”，他們形容，這首歌是唱給不能回鄉慶祝開齋節的遊子們。