賽夫丁:人民投票選出 希盟遲早重奪執政權

（八打靈再也10日訊）公正黨總秘書拿督賽夫丁深信，希盟重新奪回執政權，只是時間上的問題。

他指出，希盟才是由人民投票選出的，並且獲得人民委托的合法執政聯盟。

他認為，盡管首相丹斯里慕尤丁被國家元首視為獲得大部分國會議員的支持，但慕尤丁仍必須在國會接受考驗，以證明自己獲得支持，而即將在5月18日複會的國會，將是考驗慕尤丁的時刻。

“他必須通過這個考驗，否則無論他說什麼，都無法避免一個觀點，就是國盟政府是一個透過奪權方式成立的政府。”

另外，誠信黨總秘書哈達南利指出，希盟在兩年前大選的勝利，顯示人民將希望寄托在希盟身上，以期能夠為國家帶來改變。

他坦言，希盟的一些改革工作可能無法在短短的22個月內全部完成，但已竭盡所能，在期間完成了可能實現的改革。

“然而，這一切卻因為內部的背叛而瓦解。”

賽夫丁認為，以阿茲敏和祖萊達為首的公正黨前領袖的叛逃行為，為公正黨造成了巨大的影嚮，因此公正黨必須採取特別的舉措，包括清洗兩人仍留在黨內的支持者，以恢複黨內的紀律和穩定，才能繼續向前邁進。

他坦言，盡管公正黨在過去也發生不少的人民代議士叛逃，或是黨員內鬥，但所造成的影嚮皆沒有本次的叛逃情況更嚴重。

他也相信本次的“清洗”不會對公正黨的根基造成影嚮。

“公正黨的黨員即將突破100萬人，而這些被開除和凍結黨籍的人數只有約600人，只是一個影嚮很小的數字。”

公正黨近期陸續“清洗”阿茲敏派系的領袖，包括在本周開除348名黨員，以及凍結285名黨員的黨籍。