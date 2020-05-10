靈市舊區漏夜被封 親友隔鐵蒺藜送糧

（八打靈再也10日訊）八打靈再也舊區一帶在今日淩晨遭封鎖，許多住在附近，未遭封鎖的商民擔心他們住所區域也將被當局落實加強管制令。

這些商民表示，他們在數日前聽聞舊區一帶將會被封鎖後，他們也一早買好幹糧等糧食囤積在家，以備不時之需。

他們說，等了數日後，不見有封鎖行動展開，原以為不了了之，豈料有關單位卻在今日淩晨前來封鎖相關區域。

據鄧先生（52歲，機械操作員）說，妻子的哥哥（50歲）一家5口住在封鎖範圍內，今早打電話求助他們購買蔬菜及奶粉送來，所幸剛才順利透過鐵蒺藜傳物品給他。

"大舅子早前聽說此地將會被封鎖，只是不曉得何時，未料淩晨時分忽然遭封鎖。"

他說，大舅子夫婦育有3名兒女，分別就讀精武國民華小的三年級及一年級，幼子年齡僅1歲。

馬青八打靈再也區團團長林漢文說，社會福利局已進入封鎖範圍派發物資到涉及的住宅，每戶家庭可獲取1份物資。

此外，馬華八打靈再也區會秘書周顯達說，封鎖的範圍內有逾2900民居民，當中有4間老人院，而該區的冠病確診人數有26人。

若民眾緊急需要藥物丶食物或救護車，可致電熱線(013-2666 165)。

由於靈市舊區是在居民不知情下遭封鎖，部分措手不及的居民今早在鐵蒺藜前要求路人協助到附近的藥劑行購買藥物或奶粉。

此外，現場也有居民想外出上班，反被駐守的軍警人員阻止，唯有返回住處。

在現場駐守的軍警人員促請被封鎖範圍的居民回到家中，勿在外走動，當局將於今午發出有關封鎖的通告。