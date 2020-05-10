奧巴馬轟特朗普政府 “應對疫情如混亂災難”

（華盛頓10日綜合電）美國前總統奧巴馬周五猛烈批評特朗普政府對冠病毒危機的處理，稱這是“絕對的混亂災難”。他指，自私、部落化、分裂化，以及視其他人為敵人，在美國及國際社會愈演愈烈，也是美國今次應對疫情乏力的原因。

美國媒體報道，3名前奧巴馬政府官員證實，奧巴馬上周五晚與他曾經的政府官員的私人電話會議上發表了上述言論。這是奧巴馬對特朗普政府應對冠病的最嚴厲批評。

在30分鐘對話中，奧巴馬表示，對冠病爆發的反應提醒人們，為什麼在全球危機中需要強有力的政府領導。此次電話會議旨在鼓勵前奧巴馬工作人員更多地參與拜登的總統競選活動。

奧巴馬批評特朗普政府說：“當那種思維方式’對我有什麼好處’和‘管其他人幹什麼’的思維方式在我們的政府中得以實施時，這絕對是一場混亂的災難。”

奧巴馬又批評司法部突然撤銷白宮前國家安全顧問弗林的刑事控罪，認為傳媒淡化事件。奧巴馬的發言人拒絕對報道置評。

白宮新聞發言人麥肯尼上周六駁回了奧巴馬的批評，指特朗普應對疫情的措施前所未有，拯救了美國人的生命，正在全國部署個人防護裝備及增加測試，反指民主黨鼓勵群眾聚會。

另外，美國傳媒引述國土安全部文件，指負責保護美國正、副總統安全的特勤局，有34人確診感染冠病，截至上周四有11人仍未康複，23人康複，有60人正自主隔離。目前尚不清楚是否有確診人士最近在白宮工作，或與特朗普或副總統彭斯有過接觸。

特勤局發言人惠蘭以保護員工健康隱私，以及確保任務執行為由，拒絕透露感染或隔離狀況，只指會遵循美國疾控中心指示。

此前有數名白宮官員的冠病檢測結果呈陽性，包括彭斯的新聞秘書和特朗普的一名隨扈。

特朗普和彭斯都定期接受病毒檢測，到目前為止，兩人的檢測均未呈陽性。特朗普稱，本周他將開始每天而不是每周在白宮內進行檢測。