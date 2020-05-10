36天來首次 武漢新增確診病例

（武漢10日訊）中國此次冠病疫情受影嚮最嚴重的湖北省會武漢昨天（9日）新增一例本土確診病例。這是武漢自4月4日以來，時隔36天後再次出現新增確診病例。

據中國國家衛健委今天（10日）通報，中國大陸昨天新增確診病例14例，其中12例為本土病例，分別是吉林11例，湖北一例。另外兩例為在上海的境外輸入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例一例，為在內蒙古的境外輸入病例。

當日新增治愈出院病例74例，解除醫學觀察的密切接觸者427人，重癥病例減少兩例。

境外輸入現有確診病例115例（含重癥病例3例），現有疑似病例4例。累計確診病例1683例，累計治愈出院病例1568例，無死亡病例。

截至5月9日24時，據大陸31個省（自治區丶直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例148例（其中重癥病例13例），累計治愈出院病例78120例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82901例，現有疑似病例四例。累計追蹤到密切接觸者736787人，尚在醫學觀察的密切接觸者5840人。

同時，大陸昨天新增無癥狀感染者20例（境外輸入一例）；當日轉為確診病例一例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察61例（境外輸入16例）；尚在醫學觀察無癥狀感染者794例（境外輸入48例）。