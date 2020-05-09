逾7萬人聯署 挺慕尤丁續任相

（吉隆坡9日訊）在前首相敦馬哈迪將在國會對首相丹斯里慕尤丁提出不信任動議之際，有網民在網上展開聯署請願，希望國人捍衛新聯盟政府及支持慕尤丁任相至第15屆全國大選。截至今晚9時15分，已達致7萬5000人嚮應的目標。

一位署名莫哈末阿都拉的網民，是在5天前發動上述請願活動，希望獲大家支持和聯署。

他在聯署聲明中發表7項觀點，包括民眾不想再看到我們的國會又被政變危機糾纏，尤其是一旦疫情接下來逐漸平息時，因國人想讓政府專註在複蘇經濟、提升衛生措施及建國工作上。

聲明說，馬來西亞國民支持及尊重國家元首的決定；國人也完全信任新聯盟政府在應對疫情及經濟課題的措施。

“我們滿意新聯盟的表現，並支持大馬第八任首相慕尤丁及其內閣成員，同時也捍衛和保住政府的政權至第15屆全國大選。希望獲大家配合及支持，並團結一致發展這個國家。”

他也請大家登入https://www.change.org/p/yang-di-pertuan-agong-malaysia-ydpa-kerajaan-malaysia-kekalkan-kerajaan-perikatan-nasional-dan-tsmy-sebagai-pm-sehingga-pru-ke-15聯署支持。