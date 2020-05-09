雪州全民共識：嚴懲醉駕 要求禁公共場合喝酒

（沙亞南9日訊）雪州全民共識（Muafakat Nasional Selangor）今日共同發表聲明，由於醉酒駕車撞人事故近年來頻傳，為此呼籲政府修法加重刑罰對付醉酒司機之餘，也要求地方政府落實限制喝酒及買酒時間，甚至禁止民眾在公共場合喝酒。

巫統雪州聯委會主席丹斯里諾奧馬指出，由於現有法律不足以阻嚇人們醉駕，所以必須採取嚴懲行動，包括強制性監禁醉駕者。

他說，除了嚴懲醉駕，也應該從源頭著手，包括限制買酒時間及禁止在公共場所喝酒。

他披露，他去年曾在國會上質問衛生部，為何可禁止在公共場所吸煙，卻不能禁止在公共場所喝酒，時任希盟副衛長回答，這是地方政府的權限，掌管地方政府的雪州行政議員卻反指是聯邦政府並沒相關法律阻止。

促火箭勿借此玩弄種族課題

諾奧馬今午聯合雪州伊黨召開新聞發布會時強調，雪州全民共識今次提出這項共同聲明，並不存在種族歧視問題，所以他促請行動黨不要借此玩弄種族課題。

他也披露，醉駕案件撞死的受害者來自各種族，是全民的安全問題，國人都應該理性地檢討現有法律，以免持續發生醉酒駕駛事件，造成更多人受害。

尤努斯：車禍30%醉駕引起

另外，雪州伊黨主席拿督尤努斯則指出，大馬道路安全局數據顯示，全國發生的交通事故中，有30%是醉駕引起，當中38%是死亡車禍。

他也說，據衛生組織數據顯示，大馬人於2016年共花費20億令吉買酒，平均每人飲用15公升酒，相比鄰國新加坡2公升來得非常高。

他指出，大馬目前可以在24小時便利商店買酒，甚至還可以公開喝酒，而且還允許在傳統媒體及電子媒體刊登酒廣告。

“若比較於其他國家，無論是泰國和新加坡，都有限制購買酒的時間，而且也有禁止喝酒的時間，但大馬卻在這一方面毫無限制。”

他直言，這是地方政府的權限，州政府不應該漠視不顧，相反應該提出檢討，沒有相關法律就應該立法。