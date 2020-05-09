列希盟國盟委國家基建主席背景 陸兆福：交民評斷

（芙蓉9日訊）為了讓民眾了解希盟和國盟委任官聯公司高職有何相同，前交通部長陸兆福通過本身臉書專頁，以圖表方式，帶出過往的希盟與現在的國盟是通過什麼方式去委任人來擔任國家基建公司（Prasarana）高職，而他在文里未提任何意見，一切交由公共交通的使用者和利益持有人（stakeholders）作出評論。

他昨晚在臉書發貼說，國家基建公司是政府最大的公共交通運作公司，也是我國非常重要的公司之一。

他指出，所有捷運（MRT）、輕快鐵（LRT）、單軌火車（Monorail）和Rapid巴士服務都是由該公司所管理和負責。因此，這家官聯公司主席的人選必須擁有很高的信譽和誠信。

陸兆福的文里沒有任何評論，他只是以圖表方式，呈現了希盟與國盟前後所委任的主席一些背景資料，讓網民一目了然。

根據圖表，希盟是於2019年11月，由前財政部長林冠英委任馬來亞大法官丹斯里查哈拉依布拉欣為國家基建公司主席，如今在國盟執政後，就改為委任巫統最高理事拿督斯里達祖丁為該公司主席。

圖表顯示，查哈拉依布拉欣是於2018年7月受委為馬來亞大法官，並於2019年5月退休。

至於達祖丁是一名3屆巴西沙叻國會議員，並於2013年至2018年之間受委為農基部副部長。而且他於1995年遭巫統最高理事會開除，因為他身為巫統巴西沙叻區部主席，卻涉嫌600萬令吉政治獻金案，惟他於1998年被巫統重新接受。