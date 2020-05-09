【安華任國會反對黨領袖】希盟3月已決定人選 安華否認破壞敦馬計劃

（吉隆坡9日訊）公正黨主席拿督斯里安華駁斥指控他要成為國會反對黨領袖，是要破壞前首相敦馬哈廸馬哈廸計劃的報道。

他強調，希盟早在3月份便已決定國會反對黨領袖人選。“希盟當時未對外公布這項決定，因還需要時間通知其他在野黨。”

他指出，早在前首相敦馬哈廸向國會下議院提呈不信任首相丹斯里慕尤丁動議之前，希盟便已推選他出任國會反對黨領袖。

他在臉書直播中表示，希盟秘書處主任拿督斯里賽夫丁已在4月30日致函國會，通知希盟推選他為國會反對黨領袖的決定。

安華促新聞從業員或評論員在下筆前，應針對相關課題加以求證，現今的網民也應分清楚，哪些言論具誹謗性，也要檢視執筆人的幕後老板是誰，有時執筆人是某某單位的禦用工具而已。

馬哈迪辦公室在一封志期5月4日致給國會下議院議長的信函中表示，他準備在下議院提呈不信任首相丹斯里慕尤丁動議。下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫也已接納上述動議。

指希盟雖不完美 但執政沒濫權

安華也是波德申區國會議員，他表示，希盟雖不完美，但執政時並沒濫權或玩忽職守。

他在配合希盟推翻國陣兩周年紀念日的直播中承認，希盟確實有其弱點，而且有時會發表不敏感言論，但卻絲毫沒疏忽和濫權。而這就是希盟與國陣的不同之處。

他聲稱，希盟上台後也出現了許多積極變化，但不少人對內閣中出現許多非馬來人感擔憂。

他直言，希盟政府的確帶來許多改革，但因為一些政敵渲染，造成民眾對非巫裔執掌內閣重要部門產生憂慮。這最終演變為種族課題，隨後也發生一些宗教敏感事件；當時一些利惠人民的計劃，也沒全面獲落實。

希盟執政後成史上首位女性副首相的拿督斯里旺阿茲莎則在直播時承認，希盟政府有很多缺乏經驗的部長。不過，這也表示他們不知道如何濫權。

她回顧希盟在上屆大選推翻國陣政權的時刻時形容，這可謂一場重大鬥爭。“我們非常驚訝，但我們確實創造了历史，建立新政府是我們的驕傲。”

她也對自己能成為首位女副首相感自豪。同時也對在任期間執掌婦女、家庭及社會發展部和取得的成果表示欣慰。