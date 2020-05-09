非法洋垃圾廠偷偷操作 機器被充公兼罰款

（烏魯雪蘭莪9日訊）非法洋垃圾廠在行動管制令期間偷偷操作，殊不知被執法單位逮個正，業者被罰款兼充公機器！

該非法洋垃圾廠位於烏雪甘榜峇都樂思，相信業者以為在行管令期間執法松懈，能瞞天過海，惟因為工廠頻頻散發出濃烈塑料味，而遭居民向烏雪縣議會投訴。

該縣議會在5月6日接獲投訴後馬上展開調查，並於昨日上午聯合其他單位進行取締行動。行動隊抵達時發現工廠沒上鎖，工廠當時也沒操作，只有兩個疑是看守員或業者的人在廠內。

當局已封鎖廠內的機器，以免業者再偷偷運作，執法組也援引貿易、商業及工業地方法令充公了幾台焊接機器、煤氣桶及塑料噴射器等，同時發出違反建築法令的罰單予業者。

參與聯合取締行動的單位包括固體廢料管理組、烏雪縣執法組、策劃組、建築組、環境局、警方及建築工業發展局。

掌管雪州地方政府的行政議員黃思漢指出，盡管行動管制令在5月4日已放寬，一些工 業可恢複操作，但非法洋垃圾廠無論在什麼時候都不被允許。

他指出，有關工廠不但沒營業執照，也沒發展準證及環境局的環境評估報告，因此唯一的對付方式就是查封該廠。

他強調，行管令期間，地方政府的執法單位如常執行任務，若有業者以為在這段期間能神不知鬼不覺地操作工廠的話，那將是大錯特錯。

他贊揚執法人員在疫情期間仍保持高度警覺，並在接獲投報後迅速展開調查及取締行動，及時遏止非法洋垃圾廠繼續操作。他也贊揚投報有關非法洋垃圾廠操作的居民，提供了線索，讓執法人員採取適當行動。

“兩者互相配合是很重要的，居民可充當耳目，執法單位則依循法令對付違例者，這才能有效打擊非法洋垃圾。”