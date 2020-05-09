不叻士感染群防疫 阿敏努丁籲勿擔憂

（芙蓉9日訊）森州務大臣拿督斯里阿敏努丁公布冠狀病毒病不叻士感染群的防疫詳情，希望森州子民不要過度擔憂。

他今日在臉書上貼文指出，林茂災難行動控制中心（PKOB）早在不叻士區出現第一宗感染病例開始，就採取緊急應對措施，其中，在4月14日就已把7名相關人士送到充作臨時隔離中心的汝來國家稽查學院（Akademi Audit Negara）進行隔離觀察。

隨後，當局把另外42名相關人士送到林茂瑪拉工藝大學（UiTM）進行隔離，還有3名確診病人則被送到林茂醫院接受隔離治療。

數據顯示，有2名在不叻士感染群中確診感染冠病的人士已病愈出院，另有37名人士目前還在隔離觀察，分別為19名男性及18名女性。

隨著不叻士宰雞廠也傳出確診病例，5月8日再有75人被送往恩斯德鎮的公務員行政培訓分院（Institut Aminuddin Baki）進行隔離，另有兩戶涉及的家庭被勒令遵守目標性行動管制令（TEMCO），以加強防疫。

阿敏努丁在貼文中也說，林茂縣衛生局為了安全起見，在5月7日就已向傳出冠病確診病例的宰雞廠發出停工令，並且在同日勒令關閉有關工廠，而工廠內的外籍員工宿舍也遭封鎖。

他強調，林茂縣消拯局隨即在5月8日就對有關工廠進行全面消毒，他希望市民在獲知政府在抗疫這方面的努力後，可以安心，並且不要因為恐慌而隨意就相信任何沒有獲得證實的謠言。