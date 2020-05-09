3港台教師分享校園防疫 疫後復課Are you ready？

（檳城9日訊）國內疫情逐漸緩和，檳州政府華校及教會學校事務協調委員會今日邀請了3名來自港台兩岸的教育工作者在線上分享各地的校園防疫措施，讓我國教育工作者可以借鑒。

這場“疫後復課Are you ready？——檳隆港台四城交流會”是由檳州政府華校及教會學校事務協調委員會副主席黃漢偉主持。

香港喜步教育中心（特殊教育）課程顧問及統籌陳庭婧說，該中心學生多以特殊學生為主，在傳達防疫資訊過程須耗更多精力，該中心自製視頻宣導戴口罩用途，效果良好。

“老師們會定時為課堂內的學習工具、玩具、地板和桌椅等進行全面消毒，在上課前保持室內空氣流通。”

台灣伯智教育執行長蔡宗伯指出，該中心每日根據5個黃金時間段進行環境消毒，即學生到班前（早上8時）、午餐用餐前（中午12時）、午睡起床後（下午2時30分）、老師下班前（傍晚7時）及留觀學生離開後（晚上10時）。

“校方也在入口旁設觀察休息室，凡額溫達37.5度的學生都需送往休息室，若高燒不退，校方會通知家長帶學生返家。”

他建議，幼教工作者可指導學生張開雙臂測量左右安全距離，若前後排隊，只需將雙臂向前舉，就能隔開1米距離，讓孩子身體力行測量距離，更能加深印象和記憶。

吉隆坡台灣學校學務主任朱大維說，該校也會在上學和下午時分測量體溫，並鼓勵學生自行戴口罩，學生入班前進行消毒，保持室內空氣流通。

“為了讓消毒氣味消散，校方規定課室在早上9時前不可開冷氣，只能打開窗戶通風，校內各角落也會貼上宣導公共衛生和防疫步驟的海報。”

他說，校方會準備特定的“廢棄口罩”垃圾桶，並設在陽光下，避免學生隨地丟棄口罩。

詢及如何調整人數過多的班級時，他說，校方可調整上課時間，將學生分開兩個時間段學習，或分班上課，若面對師資問題無法分班，學生只需上課時全程戴口罩。