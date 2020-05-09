BPN申請失敗不得上訴 申請者大喊不公

（檳城9日訊）早前向國家關懷援助金（BPN）提出新申請和上訴的結果今日出爐，不少申請者聲稱自己符合資格但卻申請失敗，而且當局不允許再上訴，認為對他們很不公平。

根據政府呼叫中心（MyGCC）在臉書的宣佈，若申請或上訴結果不合格（TIDAK LULUS），將無法再上訴。

系統仍寫着處理中

此帖一出，網民即刻在帖下留言投訴，有者指他是新申請者，但現在申請不合格卻不能上訴，這很不公平；也有者留言投訴，指他已經上訴了，但至今系統仍寫着“處理”中，更有者說他薪水不超過2000令吉，但政府只批500令吉而非800令吉。

也有網民在臉書留言，指自己的薪水不超過4000令吉，不明白為何上訴了還是失敗；也有人聲稱自己沒有結婚、沒有註冊公司，但是當局不批准其申請的理由卻是他或配偶有註冊公司。

薪資符資格申請失敗

檳城一名申請被拒的謝小姐接受本報訪問時說，政府第一次發放國家關懷援助金時，她是屬於“沒有記錄”的組別，之後她就提出新的申請，可是今天查看結果，政府基於她薪水超過4000令吉，所以不批准她的申請。

她坦言，她的薪資沒有超過4000令吉，不知為何會申請不成功，如今又無法提出上訴，她也不知該如何是好。

政府呼叫中心在臉書專頁上也指，那些有提出新申請或上訴的人士，可從本月9日起透過https://bpn.hasil.gov.my/查詢申請結果。目前政府尚未決定讓申請結果不合格者再提出上訴。

凡申請或上訴獲批者，可從本月15日至20日期間，一次性獲得4月份及5月份所發放的援助金。