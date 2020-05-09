4月起調降15至50% 國能教你扣電費

（八打靈再也9日訊）政府在關懷人民振興經濟配套中宣佈，將會從4月開始把電費價格調降15%至50%，但部分民眾在5月初收到4月電費賬單時，卻發現折扣金額與自己所計算的有所出入，究竟這個折扣應該如何計算呢？

國能職員告訴媒體，比較多人混淆的部分，其實是在於電費賬單的日期，有些民眾的電費賬單是在月中開始計算，而電費折扣是從4月份開始，因此便只能獲得一半的折扣。

“比方說，如果電費賬單的日期是從3月10日至4月9日，而電費折扣是在4月1日開始計算的，因此4月份的電費賬單中，就只能獲得9天的電費折扣，折扣就會看起來比較少。”

他補充，若電費賬單日期是從3月28日至4月27日，在4月份的電費賬單中，就會獲得接近30天的電費折扣，折扣就會比較多。

他說，民眾也可以留意5月份的電費賬單，以獲知準確的電費折扣金額，因為5月份的電費賬單會顯示完整一個月的電費折扣。

此外，也有民眾發現小型家居辦公單位（SOHO）在4月份的電費賬單中只獲得了2%的電費折扣，而不是關懷人民振興經濟配套中提及的15%至50%電費折扣。

SOHO只扣2%

國能職員表示，如果該SOHO是註冊在商業用途的名下，便只能獲得2%的電費折扣，根據關懷人民振興經濟配套，只有住家可以獲得15%至50%電費折扣。

另一方面，國能也設立了一個計算電費折扣的網站，民眾只需要輸入自己的電費賬單日期與用電量，便可以查詢應得的電費折扣金額，網址為https://www.tnb.com.my/prihatin/discount-calculator/。

如果民眾要自行計算電費折扣金額，也可以通過以下算式進行計算，所需要的資料包括電費賬單日期、原有的電費金額與電費折扣率。

電費折扣計算法

原有電費 ×電費折扣率 = A

A × 4月份用電天數 / 31天（或30天） = 應得折扣

例如：

電費賬單日期：3月10日至4月9日

76.33令吉（原有電費） × 0.25（電費折扣率） = 19

19 × 9（4月份用電天數）/ 31 = 5.7令吉

因此，4月份的電費折扣金額為5令吉70仙。

關懷人民振興經濟配套的電費折扣率

●200kWh以下或RM43.60以下，將享有50%折扣

●201kWh至300kWh或RM43.70至RM77.00，將享有25%折扣

●301kWh至600kWh或RM77.00至RM231.80，將享有15%折扣

●600kWh以上或RM231.80以上，將享有2%折扣