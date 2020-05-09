SSP分析國會議員站哪邊 115要國盟107挺希盟

（八打靈再也9日訊）據SSP Analytics的分析，截至5月8日止，在國會下議院222個國席中，首相丹斯里慕尤丁的國盟掌控了115席，而希盟則握有107席國會議員支持。

該公司的分析提到，慕尤丁手握的115席分分別是來自國陣42席（巫統39、馬華2、國大黨1）、伊黨18席和砂盟19席。

砂盟的19席分別來自土保黨（13）、民進黨（2）、人民黨（2）、人聯黨（1）和砂拉越團結黨（1）。

其他則有4席，即獨立人士武吉干當區國會議員賽益阿布胡先、沙巴人民團結黨、沙巴團結黨和沙巴立新黨各一席。

加上慕尤丁所掌控的土團黨32席，國盟共有115席。

另一陣營則是希盟，公正黨主席拿督斯里安華領導的公正黨有40席、行動黨42席、前首相敦馬哈迪所屬的土團黨4席、誠信黨11席 、民興黨9席和沙巴民統1席。因此，希盟掌握107席。

國會下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫昨天發表文告披露，他已接納馬哈迪向國會提呈的對首相慕尤丁不信任動議。

敦馬坦承支持沒過半

馬哈迪較後通過視頻坦承，他的支持者已被慕尤丁“收買”，因此，他將無法在國會獲得超過半數支持。他也承認，他的不信任動議可能會被否決，因為慕尤丁已掌握足夠國會議員支持。

接納“對首相不信任”動議 納茲里指議長違元首決定

巫統的數名國會議員將謹慎看待國會下議院議長丹斯里阿里夫，接納了前首相敦馬哈迪提呈“對首相丹斯里慕尤丁不信任”的動議；他們認為此作法有違國家元首的決定。

哨山區國會議員拿督斯里納茲里指出，議長接納上述動議，已經違反了國家元首委任慕尤丁為大馬第八任首相的決定。

他向星報說，一旦議長接納此動議，就表示違背了國家元首的決定，事情就這麼簡單。

他對此顯得擔憂，但接納或否決任何動議，相關權力都落在下議院議長的手中。“我擔心的是，接納了動議就意味著與國家元首的決定出現分歧，具有爭議。”

“既然有關政黨自稱取得多數國會議員支持，那最好就是向相關國會議員，索取一份法定聲明。”

納茲里聲稱，如果他是對方（指馬哈迪）且取得超過112名國會議員支持，他會向這些支持者(國會議員)索取法定聲明，然後召開一場記者會作出正式宣佈，獲足夠支持。

他認為，來臨5月18日的國會會議動議投首相不信任票，只有製造更多麻煩；實際上，他們只是虛張聲勢，根本沒足夠把握。

亞婁區國會議員拿督斯里沙希淡則認為，議長接納馬哈迪提呈的動議，須審查是否違反了聯邦憲法，或違反下議院議會的常規。

他提及，由仙本那區國會議員兼沙巴州首長拿督斯里沙菲益阿達提呈的“馬哈迪擁有國會大多數議員支持”動議遭駁回，證明是違反了聯邦憲法。

他要提醒，現任政府是在首相慕尤丁獲足夠國會議員支持下所組成；首相慕尤丁也是獲國家元首正式委任下產生的，我們不可反對。

“如果認為自己有足夠議員支持，為何不覲見國家元首？沒必要再提呈甚麼不信任動議。”

土團黨保佛區國會議員阿茲莎頓則強調，在此疫情非常時刻，首相慕尤丁做得很好，我們每個人都應該繼續支持他。

此外，希盟秘書處主任拿督斯里賽夫丁披露，希盟主席理事會會議在商討後，一致支持由馬哈迪提呈上述動議。

他解釋，每位國會議員都有提呈動議的自由，基於這點我們給予支持。

“國盟政府也須證明，慕尤丁是獲足夠國會議員所支持，要獲取這項證明就需回到國會這麼做。”

群議社：確認首相合法性 不信任動議打破僵局

群議社歡迎國會議長阿里夫宣佈，接納浮羅交怡區國會議員馬哈迪針對首相丹斯裡慕尤丁的不信任動議。

群議社發表文告提到，早在慕尤丁在今年3月宣誓就職後，該社就已籲請盡快召開國會，以便透過一項信任動議確認他首相一職的合法性，因為該社相信這是既能解決近期政治僵局，同時又能維護馬來西亞的君主立憲制及確保政治透明度的最佳方案。

該社說，對於這項不信任動議並非由國會在野黨領袖提出，令人感困惑。傳統上，這樣的動議應由在野黨領袖來提出，前國會議員許來賢就是基於這個理由，在2015年撤回其不信任動議，讓路給當時的在野黨領袖。

該社表示，馬哈迪在今年2月辭去首相一職後，犯了一個嚴重錯誤，就是邀請最高元首直接與所有的國會議員面談，以確定下一個政府最高領導人，結果導致君王的名譽受損，並重創馬來西亞的憲政基礎。馬哈迪所引發的政治困境或許需好些年才能獲矯正。

“儘管如此，一旦不信任動議在5月18號成事，所有的國會議員務必出席以履行選民所委託給他們的立法者的責任。”

重創憲政基礎

“公民團體，社會大眾以及媒體責無旁貸，必須從此刻開始嚴密監督整個程序，以確保在這段猖獗的討價還價和政治交易過程中，沒有任何一方獲取金錢回報。”