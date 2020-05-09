沙比利：避免小孩受感染 擬托兒所重開SOP

（布城9日訊）衛生部刻與婦女、家庭及社會發展部制定托兒所重開的標作業程序（SOP）和指南，以保障托兒所小孩免受新冠肺炎感染的風險。

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，政府知道很多家庭是雙薪家庭，家們都必須上班工作，因此托兒所的重啓顯得必要。

“因此，衛生部和婦女、家庭及社會發展部刻在討論各種細節，以制定SOP，保障托兒所孩童健康，免於他們受到感染。”

依斯邁沙比利是在出席行動管制令跨部門會議後，通過直播記者會針對托兒所重啓一事如此說。

另外，他促請教師們向縣、州教育局或教育部查詢，以了解他們是否需要返回學校處理教務。

他說，盡管學校尚沒有複課，但學校可能有一些教職事務需要召喚教師回去處理，因此教師若有疑問，應該向州、縣教育局查詢或者向教育部查詢。

他是針對一些教師對學校沒有複課，但卻被召喚回學校工作，而一些教師又沒有被召喚而感到疑惑，給予解釋。

學校停課學巴不應收車費

至於學校沒有複課，校巴卻要繼續收取車費一事，依斯邁沙比利認同那是沒有理由，唯基於校巴是屬於交通部管轄，因此他將會與交通部討論，並向校巴業者發出指南。

他說，校車在學校停課後已經沒有提供載送服務，沒有理由還要徵收車費。

另外，針對被隔離者破壞酒店設備一事，依斯邁沙比利說，任何人都必須遵守法律，如果有人破壞酒店，酒店業者是可以依據法律，採取行動對付破壞者。

“我有聽到有人破壞酒店房內的設備，還有一些奇怪的行徑。”

他說，酒店有權對這些破壞者採取行動。

另外，依斯邁沙比利說，政府是否會允許開放清真寺進行周五祈禱（Solat Jummat）的問題，將會在首相丹斯里慕尤丁主持的國家安全理事會特別會議中討論，之後交由內閣做決定。

他指出，一旦內閣作出定奪後，負責宗教事務的首相署部長拿督斯里祖基菲里將會作出宣布。

“祖基菲里今早已經在會議中匯報，由於涉及的範圍廣泛，所以交由國安會特委會會議中討論，再交給內閣決定。”

出現確診病例 3單位關閉

依斯邁沙比利說，在有條件行動管制令期間，有3間包括工廠、商場和建築工地因為出現確診新冠肺炎病例而被關閉。

“這些場所包括森美蘭林茂縣不叻士一間養雞場及生雞處理廠，一間購物商場的保安人員及安邦路一個建築工地工人出現確診病例而被關閉。”

他說，這些場所被以便進行檢測及消毒工作。

他是針對有條件行管令期間，是否有企業或工廠違規而被關閉如此指出。

另外，在談到跨州移動時，依斯邁沙比利說，警方昨天批準7萬6537項通過手機應用程式Gerak Malaysia提出的跨州移動申請，以及2220項手填表格的申請。

他說，昨日是讓滯留在霹靂、柔佛和吉蘭丹的人民跨州回到居住點或工作地點，而根據警方的匯報，昨日的跨州行動順利，各大道交通都通暢，僅有話望生因為有路障出現一些阻塞。

“各大道的休息站情況也受到控制，人民都有遵守行管令的標準作業程序。”

他說，警方昨日在全國設置了121個路障以監督跨州的情況，而獲準的只能單向行駛。

依斯邁沙比利也成為假新聞的受害者

他說，有關新冠肺炎的假新聞依舊猖獗，昨日就有流傳他將會接受第三電視專訪的假新聞，害得他必須向其新聞秘書和第三電視求證，並要公開作出澄清。

“截至昨日，警方和大馬通訊及多媒體委員會已經開了262宗假新聞的調查檔案，其中179宗仍在調查中，29宗已控上法庭、11宗發出警告和18人已俯首認罪。”

他指出，通訊及多媒體部的快速回應小組發迄今已澄清和否認265宗假新聞。

他促請對任何新聞存疑心的公眾通過熱線03-89115103或網站WWW.SEBENARNYA.MY求證，以及不要散播任何假新聞。

包括查超市餐館工廠 特工隊展開4.6萬項監督

依斯邁沙比利說，在第53天的行動管制令及有條件行管令第6天，由警方率領的特工隊 昨天在全馬展開4萬6089項監督是否有遵守有條件行管令標準作業程序 （SOP）的行動，檢查了3713超市、3073間餐館、1244間工廠和705間銀行。

“特工隊同時也檢查713個車站、87個水上運輸站及111個空中運輸站，另檢查2萬2741輛私人車輛及1426輛公共交通工具，1393個公共巴剎、2630宗教祈禱場所和520個建築土地。”

他說，房屋及地方政府部自3月30日起已在全國進行5708項消毒行動，包括86個新冠肺炎黃區及紅區，涵蓋9372個政府建築物、商業場所和公共場所。

“昨日進行的92項消毒行動涵蓋32個疫情黃區及紅區，其中33項行動在柔佛和16項在沙巴。”

他指出，至今日為止，全國有229個隔離中心被啓用，共有1萬4843人正接受隔離中。

他說，昨日共有454名國人回國和接受隔離，而自4月3日起，有3萬622名國人回國和接受隔離，自4月17日起，有2萬2107人結束隔離和獲準回家。

另外，依斯邁沙比利說，截至5月7日，新冠肺炎基金會籌獲4029萬8699令吉，其中已經撥款12萬5700令吉給94名被隔離或確診需要治療而失去收入的人民。

“政府也撥出35萬5000令吉撫恤金給71名新冠肺炎死者的家屬，每人獲得5000令吉。”

他說，基金也撥款2522萬9105令吉44仙給婦女及家庭發展部的國家福利基金，協助有需要的人民。

“確診病患或曾接觸冠病患者而需要隔離者，如果在隔離期間失去收入，可以獲得一天100令吉，長達14天隔離期的特別撥款；居家隔離者則不符合申請資格。”

在送大專生返鄉的計劃下，依斯邁沙比利說，截至5月8日，高教部已經送了3萬8653名大專生回鄉。

“今日再送3824名公立和私立大專生回鄉，其中有1299人從霹靂區被送往北部，1256人從北部送回南部。”

“今天同時會有7趟班機載送1268名學生回鄉，包括一趟從吉隆坡飛往古晉、一趟從古晉前往吉隆坡、一趟從亞庇飛往納閩、兩趟從古晉飛往亞庇、兩趟從納閩飛往吉隆坡。”