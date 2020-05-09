沒打疫苗揭發 2.5萬賣嬰 檳養父母落網

（加央9日訊）檳城一對膝下無子女的華裔夫婦，因涉嫌以2萬5000令吉買下一名3個月大男嬰，被玻州警方逮捕調查。

玻州福利局官員昨午3時50分，接到加央縣衛生局社工的通知指一名單親媽媽未定期帶嬰兒注射疫苗，懷疑男嬰失蹤，於是到對方位於新路的住宅了解情況，可是生母卻支吾以對，引起懷疑。

這名30歲華裔女子不堪官員追查後，才透露自己沒能力撫養孩子，生產後交給親戚撫養，不過她的說辭可疑，所以福利局官員決定報案。

亞婁警區主任南達證實，警方追查到3個月大的男嬰已交給來自檳城的華裔夫婦撫養，對方曾給生母所謂的親戚（泰裔姨丈母）付2萬5000令吉，作為領養男嬰的費用。

他說，領養男嬰的夫婦分別37歲及36歲，都是專業人士，日前已完成報生手續，以生父母的身份辦妥男嬰的報生紙。

“警方在調查時，也發現該夫婦持有私人產科醫院產檢記錄簿，相信是偽造文件。”

警方昨日分別逮捕男嬰生母、養父母、疑是中介的夫婦（生母的姨丈母），年齡介於30歲至59歲，並援引2001年兒童法令48（2）條文（販賣兒童）調查，涉案人士一旦罪成，可面對不多于1万令吉罰款，或不超過5年監禁，或兩者兼施。

5名嫌犯今早被押往加央警察總部延扣，主簿官莫妮卡批准2天，嫌犯由全國法律援助基金會（YBGK）律師瑪芝拉及祖希爾協助辦理案件。

男嬰是生母私生子

玻州警方刑事調查主任阿沙哈警監指出，初步調查，該男嬰是生母和一名泰國籍男子的私生子，對方已離境返回泰國家鄉。

他說，生母之後通過姨丈母安排下，把自己的孩子販賣給檳城一對無子女的華裔夫婦。

“不僅於此，警方也會針對嬰兒沒有依据合法程序取得國民登記局出生證明一事進行調查，包括可能涉及偽造出生文件。”