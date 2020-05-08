凱里：受疫情影嚮 1億財援初創科技公司

（布城8日訊）科學工藝及革新部長凱里聲稱，政府已批準了財政部撥出高達1億令吉的資金予馬來西亞債務創投公司（MDV），以資助初創科技救濟基金（TSFRF）的資助計劃，幫助那些受病疫情影嚮的初創科技公司。

他今早與財政部長東姑賽夫魯聯合舉辦記者會時說，初創科技救濟基金資助計劃將在5月15日起，預計使60至80家本地初創科技公司受益，其中最大資助額上限為250萬令吉。

他解釋，這是政府為減輕初創公司的負擔而做的努力，我們將確保不收取包括律師費、額外費用等，同時也簡化了這項基金的申請程序。

大馬債務創投公司也是科學、工藝及革新部旗下的機構，可提供財務援助以支持現金流，同時確保公司業務運營的可行性。

凱里說明，此資助計劃的申請程序將更短，包括縮短評估時間及盡快撥出資金，並不會損害馬來西亞債務創投公司的信用評級。

他表示，尋求申請融資的公司須滿足四項條件，即擁有良好戰略地位、競爭地位、增長潛力和信用等級。

他也說，據大馬全球革新與創意中心（MaGIC）4日進行的調查，幾乎50%初創公司各別需50萬至100萬令吉才能確保其業務在今年的可持續性。

針對1億令吉資金是否足以幫助初創公司的提問，凱里則回應指，目前這筆款項足以協助大多數極具潛力的初創公司以持續經營。

財政部長東姑賽夫魯則補充，若此資助計劃的需求高，財政部將考慮追加貸款額。