鼓勵用電子付款 交局11日起開放13服務

（八打靈再也8訊）陸路交通局（JPJ）將從5月11日起，開放另外13項櫃台服務，包括讓電召車、德士與出租車更新商用車輛執照（LKM）與公共服務交通執照（PSV）。

該局已在4月29日起開放櫃台服務，惟僅限更新商用車輛執照、更新駕駛執照和職業駕照、處理罰單罰款和被列入黑名單的事務。

該局發表文告說，櫃台服務開放時間是早上8時至下午3時，並在早上11時之後關閉現金付款服務，只接受電子付款。因此，強烈建議民眾使用電子付款方式（如信用卡或扣賬卡）進行付款。

文告表示，陸路交通局知道有些民眾在抱怨開設的服務櫃台僅限商用車輛，該局的服務櫃台將分階段開放，以降低冠病傳播風險。

“目前陸路交通局開放的櫃台服務將註重在經濟或商用領域，以支持經濟活動。”

陸路交通局也要提醒民眾，正如交通部長拿督斯里魏家祥在3月24日所宣布，豁免民眾在行動管制令期間更新駕照與商用車輛執照，駕照過期的民眾依然可在行管令期間駕車，條件是車險保單須有效。

陸路交通局在5月11日開放的服務

1. 電召車、德士與出租車更新商用車輛執照（LKM）

2. 電召車、德士與出租車更新公共服務交通執照（PSV）

3. 註冊新的商用車輛

4. 商用車輛轉名

5. 申請古董車或經典車

6. 申請商用車輛改裝

7. 申請A16（重量與尺寸）

8. 申請重量認證證書

9. 申請汽車技術改裝圖測（Pelan Teknikal Kenderaan）

10. 申請安裝汽車警示燈（lampu mata arah）

11. 申請註冊專業工程師（PE）或顧問

12. 申請組件類型批準（CTA）

13. 申請重型機械上路許可證（VTA）

* 第8至13項需要前往陸路交通局總部申請