揭私梟擁6假工作證 警搗私酒破偽證集團

（八打靈再也8日訊）全國警察內部安全及公共秩序總監拿督斯里艾克里沙尼披露，警方於前天（6日）於加影地區展開行動，搗破一個在巴生河流域活躍的走私酒集團，逮捕17名男子助查後，赫然發現其中1人身上發現有6張偽造的工作證，於是展開進一步調查，最終查獲假證件集團的下落，逮捕另4名男女歸案助查。

他今天發表文告說，警方逮捕的這21名嫌犯年齡21至70歲，警方已援引移民局法令55D條文及關稅局法令第135（1）（d）條文，分別對兩起案件展開調查。

他透露，警方是於前天在於加影地區展開行動搗破一個走私酒集團17名年齡介於21至55歲的男子，他們分別是1名巫裔男子、8名華裔男子及8名緬甸外勞。

艾克里沙尼說，警方在行動中起獲7萬8120罐啤酒，估計價值32萬5000令吉，警方同時也起獲8000令吉現金及扣押一客貨車助查。當警方在檢查他們時，竟從其中一人身上發現6張造假的工作證，於是對此展開調查。

他指出，警方隨後在首邦市及沙登展開兩次的逮捕行動，搗破一個假證件集團，逮捕4名男女助查，他們分別是2名華裔男子、1名孟加拉男子及1名印尼女子，他們年紀55至70歲。

起104假卡制造假卡工具

他說，警方也在行動中起獲104張假卡以及許多制造假卡的工具與材料。這4名嫌犯有2人被帶往梳邦再也警區總部扣留1天，另外2人則被帶往沙登警區總部延扣4天助查。

至於17名走私酒集團的嫌犯，艾克里沙尼說，他們則被押往加影警區總部延扣7天助查。