至今3376網購投訴 沒收到貨占2550宗

（實兆遠8日訊）國內貿易及消費人事務部長拿督亞历山大指出，從1月份至5月3日，貿消部共接獲3376宗針對各種有關網購的投訴，其中買家沒有收到貨物的投訴最多，占2550宗。其他投訴還包括價格混淆97宗、品質差貨不對辦437宗、冒牌商品28宗、翻版商品6宗及其他662宗。

他表示，該部今年1月至今也檢查逾4萬8000間各種商店，有79名涉及違法的商家和網商被罰款。

“行動管制令初期可能因為很多人擔心各種物品出現供不應求的情況而網購，因此第一階的行管期期間網購投訴比較多，接下來階段的行管期投訴就逐漸減少，例如第二階段比第一階段少了約10%，第三階段比第二階段少20%，第四階段比第三階段少25%。”

他指出，在行管令期間接獲的投訴，除了一般的網上交易，也包括了齋戒月網上市集的交易，貿易局將援引1999消費人保護法令及2011年商務法令針對這些投訴進行調查，以保護消費人的利益。

亞历山大是今早訪問昔加里3公里的馬來亞面粉廠時，向媒體這樣表示。他與貿消局官員受到馬來亞面粉廠董事阿查哈里及員工們的熱烈迎接。

他也表示，他已到各地去巡視不同的購物中心、商店和廠商，目的只是了解市場對各種商品的供需情況，以確保不會出現供應鏈短缺的情況。