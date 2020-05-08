敦馬：我的人轉挺他 倒首相料失敗

（吉隆坡8日訊）前首相敦馬哈迪坦承，自己的支持者已靠攏首相丹斯里慕尤丁，因此將無法在國會獲得超過半數的支持。

他說，慕尤丁於2月杪宣誓就任首相時，尚未獲得國會多數議員的支持；盡管希望聯盟堅稱馬哈迪獲得更多議員的支持，但慕尤丁仍在國家元首的同意下，宣誓出任第8任首相。

隨著國會下議院議院丹斯里阿里夫今日宣佈，接納馬哈迪向國會提呈的對首相慕尤丁不信任動議，也使慕尤丁剛剛成立了兩個月的國盟政府承受巨大壓力。

馬哈迪較後發佈一段簡短視頻，他承認，他的不信任動議可能會被否決，因為慕尤丁已經掌握到足夠國會議員的支持。

“慕尤丁宣誓就職時，仍有超過半數的國會議員，即114人不支持他；但是，現在情況已經改變，因為慕尤丁已將（政府）職位交給了我的支持者。”

馬哈迪表示，支持自己的國會議員人數將有所減少。

他說，事實上，在宣誓就職的那天，慕尤丁沒有得到他們的支持。但是，518國會復會，他也許會失敗，因為這些人已被授予部長和副部長的職位，以支持慕尤丁。

馬哈迪透露，若國會以沒有時間為由，拒絕他提呈對慕尤丁的不信任動議展開辯論，他也會選擇接受。

“我只是希望馬來西亞人知道有這樣的動議。”

馬哈迪表示，如果議長覺得沒有足夠的時間（辯論），或者不是優先事項，可以選擇不對動議展開辯論。