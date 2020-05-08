延長或續放寬行管 防長：近日宣布

（布城8日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利表示，政府現階段仍沒有決定會否延長行動管制令（PKP），或會繼續有條件行管令（PKPB），政府或會在第4階段的行管令結束前兩、三天才宣布。

“我也不知道情況會如何，是延長或者解封，一般上是在每個階段的行管令結束前兩、三天會有宣布，就耐心等待吧！”

他說，衛生部會在1988年傳染病控制及防範法令（342法令）下向政府作出勸告，到時才知道會否要延長行管令或無必要。

他是針對政府會否解封行管令或者在第4階段行管令結束後，繼續行使有條件行管令如此說。

另一方面，依斯邁沙比利強調，任何跨州回返城市或到鄉下接載家人的移動都只是在7日至10日之間進行，可以上路的交通工具包括私人車輛、公共交通工具、摩多，而MPV轎車也獲準接載6人一起上路。

跨州移動只限4天

他說，成功取得通行證的民眾可以通過多款交通工具跨州，但一切的跨州移動只限這4天進行。

他說，本月10日之後，一切回歸正常的SOP，即允許來自同一個家庭和同一屋簷下的最多4名成員共乘私人轎車外出，而公共交通工具和摩哆也不準跨州。

他也表示，在4天的跨州移動中，所有的車輛必須以直達方式前往目的地，不能半途進行任何的探訪。

“例如從柔佛出發回吉隆坡，不能中途停在馬六甲探親或開齋，而是要直達吉隆坡，我鼓勵民眾帶備食物在車上，以便到開齋時間食用。”

他表示，警方昨日批準了2萬6181份透過“Gerak Malaysia”手機應用程式申請從吉隆坡出發，跨州回鄉接載家人的申請，而通過警局申請的則有6304份。

他說，根據警方的報告，昨天的跨州移動順暢，休息站的情況受到控制，民眾也遵守警方所設定的跨州標準作業程序（SOP）。

他說，隨著民眾於昨日返回家鄉後，今日開始的跨州行動只限於從家鄉返回都市的單程路線。

他說，警方於昨日設置了98個路障，以監督跨州行動的情況。

他說，警方已經批準了7萬538份申請，允許霹靂、柔佛和吉蘭丹的民眾，於今日進行跨州行動，從家鄉返回都市。

“明天從玻璃市、吉打、檳城、馬六甲和彭亨跨州移動的有5萬4151份申請獲得批準；至於身處雪蘭莪、森美蘭和登嘉樓，則已經有7萬7836份申請獲得批準在後天（10日）展開跨州行動。”

依斯邁沙比利表示，10日之後的所有的跨州行動將被禁止。

“除了涉及緊急事件如求診或家人逝世的情況下，則必須透過臨近的警局進行申請後，才獲準進行跨州行動。”

“如果是要跨州工作，如居住在汝來，要前往布城工作的人士則必須相關部分發出的證明信函的，才能在10日後進行跨州行動。”