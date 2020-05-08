藍德士創辦人三蘇巴林 控濫用社媒造謠2罪

（吉隆坡8日訊）藍色德士（Big Blue Taxi）創辦人兼顧問拿督三蘇巴林針對指控他濫用社交媒體造謠，傷害他人情感及蓄意導致公眾恐慌的兩項控狀否認有罪，並獲準保釋候審。

54歲的被告三蘇巴林，被控上吉隆坡網絡特別地方法庭。他被指在今年4月20日於安邦地區使用社交媒體臉書個人賬戶，發布一個標題為“Utusan Khas buat PM8”的連接，由於內容含虛假、冒犯性、幹擾性或傷害他人情感，觸犯《1998年通訊與多媒體法令》第233（1）（a）條文及在同個法令第233（3）條文下同讀。

他也因上述的帖文中，所發表的言論而被控違反刑事法典505（b）（蓄意導致公眾恐慌及破壞社會安寧）條文。

他今早在高庭法官瑪永塔立針對兩項控狀否認有罪。據知，被告的臉書相關帖文已刪除。

主控官莎米米法哈娜建議，被告首控狀需繳付2萬令吉保釋金，第二個控狀則是6000令吉保釋金。同時附加保釋條件為被告在審訊結束前，都禁止在社交媒體上發表任何帖文。

被告代表律師海占奧馬則以被告是5個孩子的單親爸爸、也是一名電子召車及下層階層（B40）捍衛的社運分子及患有第4期癌癥，仍在接受化療為由，及行動管制令後剛獲準重新工作，要求法官將保釋金降低至1萬令吉，同時也免除附加保釋條件。

最終，法官瑪永塔立決定被告需繳付1萬4000令吉保釋金，分別是首個控狀8000令吉及第二個控狀6000令吉，另加1名擔保人，同時也同意控方提出的附加保釋條件；另外，也擇定案件在6月10日過堂。

本案的舉報人是來自武吉阿曼警察總部網絡罪案調查組警官；被告的另一名辯護律師是紮麗娜依斯邁。