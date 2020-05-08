涉第4宗偷手機 慣犯兩度保外續幹案

（八打靈再也8日訊）一名專偷手機變賣的慣犯今年1月開始活躍犯案，在涉及2宗案件落網被控獲保外期間後 ，竟犯下第3宗竊案而再度被捕面控，孰料他在保外候審期間，又在行管令幹下第4宗案件，從霸級市場盜走22台手機及其他物品，警方2天內便將他人贓並獲。

除了這名22歲的巫禍主嫌落網，他的42歲同黨也一起被警方逮捕調查。目前兩人延扣至下周一，警方將援引刑事法典457（破門行竊）條文展開調查。

偷22手機人贓並獲

雙溪毛糯警區主任莎法阿頓今天早上在記者會透露，本查阿南的特易購霸級市場於上個月25日早上開門營業時，發現市場和手機攤位遭人爆竊，檢查後發現22台手機、4罐咖啡飲料、40包香煙、70支打火機和現金800令吉失竊，損失總額4萬3961令吉。

她說，警方追查此案不到48小時即偵破案件。

她指出，警方自上個月26日至本月3日陸續在紹嘉娜烏達瑪地區的3間屋子展開3項行動，先後逮捕2名巫裔男子（21及42歲）及起獲部分賊贓。”

“其中一名落網的21歲巫裔男子，是本案主嫌，警方調查發現他自今年一月開始已連幹4宗竊案，更在保外候審期間2度犯案，嫌犯曾獨自爆竊萬撓和武吉伯倫東的特易購，及紹嘉娜烏達瑪一間手機店。”

莎法阿頓說，警方調查後發現這名主嫌，幹案方式是獨自前往特易購後，躲在廁所內直到市場閉門，才從廁所出來偷竊。除此，他還還有偷車和建築物內行竊的前科。

至於第2名嫌犯，她指出，嫌犯則擁有3項吸毒前科，其尿檢也呈陽性，他協助贓物藏匿在一間空屋，並負責把偷來的手機通過臉書脫售。

她披露，警方在逮捕這2名嫌犯後，前往空屋調查時，起回11台嶄新的各品牌手機，部分包裝仍完整，以及6包香煙、51支打火機、主嫌幹案時身穿的衣物，以及焊接機、切鐵機和鐵錘等。