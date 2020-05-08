行管期連竊10店 涉款逾3萬 6男女落網

（馬口8日訊）由5男1女組成的匪黨在行動管制令期間比平時更活躍幹案，連續爆竊仁保區10間商店，涉及偷竊財物逾3萬令吉，最終上得山多終遇虎，被警方扣捕面對法律制裁。

仁保警區主任莫哈末凱里警監今午在記者會說，警方是於最近在仁保多個地區扣捕5名印裔男子及1名印裔女子，起獲一批失竊物品。

這批年齡介於20至47歲的男女接受警方盤問時，承認在行動令期間曾經爆竊10間商店。兩名男子有6項犯罪記錄，女嫌犯則擁有綁架、結夥打劫、刑事恐嚇、偷竊及毒品的犯罪記錄。

據警方調查，這個匪黨是於今年初出現，曾經多次幹案，過後將偷竊的物件轉賣到廢鐵站牟利。他們在3月18日開始的行動管制令期間更顯活躍，頻頻對著一些無法營業而關門的商店，尤其是潛進仁保市議會所屬商店爆竊。

冷凍牛肉也偷走

莫哈末凱里說，竊賊的幹案方式可以用“洗劫”來形容，他們總是選擇在淩晨，商業區幾乎無人的情況下幹案，幾乎將整間店可以搬走的值錢物品全部搬空，過後再轉賣到廢鐵站。

其中一間冷藏店也成為匪徒爆竊的目標，匪徒甚至將店里約20公斤的冷凍牛肉都偷走，轉手賣錢。

警方在行動中起獲一批失竊物及幹案工具，包括多個天然氣桶、白糖、咖啡粉、罐頭沙丁魚、舊電腦及處理器、美發用品等，警方也將匪徒用來載失竊物的羅里充公，帶返警局助查。

警方援引刑事法典第457條文，從破屋行竊角度展開調查，6名男女嫌犯已被申請延扣至5月12日。