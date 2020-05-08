林茂養雞場疫情告急？ 廠工稱逾31人被隔離

（芙蓉8日訊）社交媒體今日瘋傳一則有關林茂縣不叻士養雞場及生雞處理廠有約50名員工感染冠病且工廠被迫關閉的貼文，還有自稱為工廠員工在貼文里留言稱被隔離及披露同事的情況，引起關註。

自稱工廠員工的網民莎奇拉在貼文留言，聲稱因為這起工廠感染事件，被指示到隔離中心進行隔離，還留言指原本只有2人確診，但現在已超過31人。

員工住家被拉警戒線

她在留言處說，警方目前已在多個員工的住家外拉上黃色警戒線，禁止這些家庭成員外出，強制他們隔離。

莎奇拉還附加一段錄影片段，顯示相信是昨日下午，有多名警察及醫護人員到工廠執行任務。

她留言中聲稱，她是在5月4日開始被安排到林茂瑪拉工藝大學（UiTM）進行隔離，人事部同事則是在她被要求隔離過後的一兩天，被安排進入隔離中心。她說，昨日再有兩輛巴士載送了一批員工到汝來隔離中心，原是因林茂馬拉工藝大學的隔離中心額滿了。

警駐守工廠封鎖出入口

根據森州衛生局數據，林茂縣不叻士區最近於5月6日傳來2宗確診病例，活躍病例有3宗，累積確診病例則有10宗。

記者到養雞場及生雞處理廠了解時，發現工廠外圍搭起帳篷，也有警員駐紮，出入口被封鎖，工廠目前確實已封鎖並禁止任何人進出。

由於記者無法聯絡掌管森州衛生事務的行政議員威拉班，因此無法確認工廠的感染情況。