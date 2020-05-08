440人等結果 森工廠60人感染

（布城8日訊）我國截至中午12時，新增68起新冠肺炎確診病例，其中52起是來自森美蘭不叻士（Pedas）一間工廠，而另外4起為境外輸入病例，包括3起是從英國回國及1起為美國回國者。

衛生部總監拿督諾希山表示，在68新增病例中，有57起病例病患為外籍人士，3起是在加強管制區域發現，目前累計病例達6535起，活躍具傳染病例有1564起。

他說，目前我國有18名病患在加護病房治療，其中7人需要呼吸器。

他說，今日有88人康復出院，累計出院人數達4864人，佔總體病患74.43%。

“今日沒有病患死亡，累計死亡病例為107起，佔1.64%。”

針對不叻士的工廠感染群，諾希山說，這個感染群是在4月5日，在該工廠一名員工出現不舒服癥狀，包括發燒、咳嗽、感冒及呼吸困難後被偵現。“這名病患在4月10日前衛生部診所接受新冠肺炎檢測，12日被確診。”

他說，隨著這名員工被診斷後，衛生部即追蹤及檢測與該病患的接觸者，截至今日中午12時，已經有786人接受檢測，包括工廠員工及家屬，當中60人（包括今日確診的52人）被確診感染，286人沒有感染，另有440人仍在等待報告。

他說，目前這個感染群的確診病患者中7名為本國人，53人為外籍人士，當中25人為尼泊爾人、18名孟加拉、8名印尼人及2名緬甸人。

他說，衛生部仍在調查這個感染群的源頭。

他提醒員工們若是出現發燒、咳嗽、呼吸困難癥狀的員工盡速前往距離最近的政府診所就診，同時不要繼續上班；有症狀者必須配戴口罩。

“員工也同時受促時刻保持個人衛生，勤洗手及使用搓手液。”

他說，大馬勞工局也已經擬定職場新冠肺炎抗疫指南，僱主必須依據這項指南確保員工和職場的安全。

他說，隨著關鍵領域和大部分的經濟活動獲准復工，僱主必須督促及允許員工接受衛生檢測，費用由僱主承擔以及給予有癥狀的員工有薪假期。

僱主同時必須在職場上提供體溫檢測、提供搓手液及洗手的地方、時常對職場公共場地消毒、督促保持社交距離、避免員工聚集在密室及擁擠空間。

隆公市及市中心北部增3宗

諾希山說，除了不叻士之外，吉隆坡公市及市中心北部的加強行管區的感染群今日新增3起病例，累計192起，其中118人為非公民。

“至於另外一個加強管制區，士拉央峇魯區今日沒有新病例。”

他說，在其他感染群中，大城堡清真寺伊斯蘭傳教士集會感染群今日新增3起病例，是在第三代感染群中，這個總共傳了5代的感染群累計2340起確診病例。

“宗教學校的感染群則已經追蹤到1萬8158名接觸者，9695人接受了檢測，424人（4.4%）確診。”

他指出，在3萬333名強制隔離中心的返國者中，目前已經累計339起感染病例，包括今日的4起新病例，另有1萬7726人已經結束14天的隔離。

另外，他說，萬宜新鎮感染群（累計96起病例）和士拉央感染群（累計6起）在過去28天沒有增病例。