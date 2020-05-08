MyTOWN 2保安員確診 感染群源自蕉賴宿舍

（八打靈再也8日訊）吉隆坡MyTOWN購物中心表示，隨著早前2名保安員在4月30日確診感染新冠肺炎後，購物中心得知衛生部已追查到新的冠病感染群，有一部分是來自蕉賴的員工宿舍。

購物中心在臉書貼文聲稱，基於商場顧客及合作夥伴、同事的安全為優先考量，商場中心已在本月3日全面關閉，並進行清潔與消毒工作。

全面關閉消毒

貼文披露，所有外包的保安員已進行隔離，並由新的保安員接替工作，這些新的保安員來自其他地區，不曾與之前的保安員接觸。

“從4月30日起，沒有接受檢查的人士和近距離接觸病患者曾到過我們的商場。”

“為防萬一，MyTOWN的所有同事已進行檢測，結果都是陰性。”

臉書貼文強調，購物中心將繼續對訪客進行無需接觸式的篩檢，保持社交距離及與租戶保持緊密合作，確保MyTOWN購物商場是一個讓人可安全到來的地方。

購物中心重申，他們是依據衛生部的勸告，繼續如常營運及遵守有條件行動管制指南，並在臉書提供即時最新資訊，或通過電郵[email protected]聯系該中心。

衛生總監拿督諾希山昨日在疫情匯報會上聲稱，衛生部已鑒定在蕉賴一購物廣場的新感染群，10名確診病患中，大多數是該廣場的保安員，其中9人是尼泊爾人、一人是大馬人，所有感染的尼泊爾籍保安員都住在蕉賴同一間單位，目前仍在調查感染源頭。

“當局已採取各項抗疫措施，包括大規糢追蹤所有近距離接觸者，包括同住者、其他保安員及廣場的其他職員，至今已檢測了436人，其中347人呈陰性反應，79人仍在等待化驗樣本。”

蕉賴數商場澄清沒確診

衛生總監在匯報會上只提及蕉賴一家購物廣場出現新感染群，卻沒有披露商場的名字，導致人心惶惶，一些位於蕉賴的購物廣場紛紛在臉書帖文表明，新感染群和他們“一點關系都沒有”。

雙威偉樂城廣場（Sunway Velocity Mall）在臉書專頁貼文強調，衛生總監指蕉賴購物廣場新感染群並不是該購物商場，但他們將繼續加強清潔和消毒的工作。

貼文提及，該商場一直都在整座購物廣場及公共區域，如電梯、扶手、廁所、育嬰室、座椅等進行清潔及消毒。凡進入購物廣場的訪客，一律須進行測量體溫和保持社交距離。

蕉賴利雙廣場（Leisure Mall）同樣在臉書發貼表明，廣場不是總監所指的新感染群廣場。

收集訪客資料追蹤

貼文表示，廣場採取許多安全措施，包括頻密的清潔及定時消毒、在入口處測量訪客體溫、也在地上設置了保持距離至少1公尺標記、收集訪客資料以便在必要時追查接觸者。

貼文提到，廣場所有員工、外包服務的供應商及租戶也被要求在進入廣場前測量體溫及任何時候都須戴上口罩。

“我們會繼續執行高度安全及衛生措施，確保訪客到訪時無需擔心。”