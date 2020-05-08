波德申新增7確診？ 網上錄音指“YB”確認

（蘆骨8日訊）波德申再謠傳出現冠病確診病例，這次輪到“YB”被民眾擺上台，成為散播假消息的源頭！

波德申3個巴剎採取關閉措施進行消毒，要求販商們進行冠病檢測以防萬一，結果再度被民眾誤傳確診消息。

有別於過往的假消息，這次的謠言是透過錄音傳播，內容信誓旦旦的表明是獲得“YB”的“確認”，指目前波德申新增了7宗確診病例，包括老港1宗、寧宜3宗及波德申4宗。

針對這次的假消息，森州行政議員朱建華澄清，波德申寧宜自上周增加1宗案件以來，衛生部的數據顯示，目前並沒有新的確診病例，當然他也不希望波德申有新的病例出現。

數州議員稱沒發布消息

“對於假消息，我也向數個州議員求證，他們皆表示不曾發布這樣的消息。”

因此，他籲請民眾不要相信未獲得證實的消息，詹得散播出去搞得人心惶惶。

此外，也是蘆骨州議員的朱建華希望民眾不要抱著僥幸心態而有所松懈，盡管目前疫情受到控制，但民眾仍要保持自我醒覺意識。

朱建華是於今日巡視蘆骨巴剎的消毒工作時，在記者會上，這樣指出。

據悉，除了有關錄音，日前臉書也傳出另一則關於波德申確診的假消息，相關消息則指是由“警察”傳出的，並向網民“擔保”消息千真萬確。

蘆骨巴剎56檔主將檢測

朱建華說，蘆骨巴剎進行登記的56位檔主，已提早接獲衛生局的通知信函，將會在今日開始根據時間安排，陸續到附近的診所進行檢測，而所有接受普通檢測的販商，之後必須自行隔離3天。

“不過，若有關販商在這段期間，與芙蓉及馬口公市的確診者有密切接觸，衛生局就會要求相關人士自動隔離14天。”

他指出，蘆骨巴剎將會在這2天進行清潔及消毒工作，雖然這已經是第二次進行，但當局仍希望能夠加強預防，以防萬一，避免發生事故後才來亡羊補牢。

他說，這次的關閉及檢測只是例行檢查，首先也必須確保販商們沒有確診病例後，巴剎才能正常營業。

“在巴剎開始營業後，市議會及衛生局將會在門口檢測每個出入民眾的體溫，根據市議會的建議，巴剎也不會再限制人數。”

無論如何，他感謝販商們給予合作，把社區安全放在第一，配合市議會這次的防疫工作。