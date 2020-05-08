首階段貿協以來首次通話 中美同意續溝通協調

（北京8日訊）中美貿易談判團隊牽頭人今天上午通電話，是兩國今年1月簽署首階段貿易協議以來首次。中國國務院副總理劉鶴應約，與美國貿易代表萊特希澤和財長姆欽通話，雙方強調要加強宏觀經濟和公共衛生合作。

美國貿易代表辦公室同日表示，雙方討論了經濟和貿易問題。

中美雙方亦表示，要努力為中美首階段貿易協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效，雙方同意保持溝通協調。

盼及時履行規定義務

美國貿易代表辦公室隨後回應稱，美中貿易代表討論首階段貿易協議等議題，並分享新冠肺炎疫情最新情況，評估疫情對經濟影響。雙方認為，在建立政府基礎設施以令首階段貿易協議獲得成功方面取得了良好進展，中美完全期待及時履行協議規定的義務，將透過電話定期舉行會議。

中美在新冠肺炎疫情下角力升溫之際，外界關注兩國貿易摩擦再度加劇的問題，早前已有消息指劉鶴與萊特希澤最快將在下周通電話，以討論雙方貿易協議執行情況；根據中美貿易協議規定，兩國代表每半年須會談一次，這次通話比預定的時間表略有提前。

在首階段貿易協議下，中國同意在2017年的基礎上再購買2000億美元（約8649億令吉）的美國商品和服務。但是，由於爆發新冠肺炎疫情，中國應在第一年增加購買767億美元（約3317億令吉）美國商品的目標落後於協議所規定的進度。

今年首4個月，中國從美國的進口按年下降5.9%。美國總統特朗普前天表示，若中國未能履行首階段貿易協議中的採購承諾，將會中止貿易協議，而他將在未來一兩週內匯報是否滿意美中貿易協議落實的進展。

蓬佩奧促華修正貿易方針

美國國務卿蓬佩奧表示，不排除與中國展開更多貿易談判。

在中美貿易代表通電話前，蓬佩奧昨天接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時，直指“若中國如早前對我們所言，真的想與世界接軌、想保護知識產權、想進行公平及對等貿易，雙方就可繼續進行貿易談判”。但是，若中國選擇奉行25年來的同一種貿易模式，特朗普就會回絕。

中美近日就新冠肺炎源頭問題交鋒不斷，蓬佩奧更屢次歸咎中國，而被華媒多番抨擊。CNBC記者問道，在摩擦加劇下，美國一方是否仍可期望下一輪中美談判；蓬佩奧則態度正面稱，一如特朗普政府過去3年的做法，美方準備好以良好信念處理貿談事務。