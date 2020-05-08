西南區2茶餐室整裝待發 餐桌設透明隔板供堂食

報導：李燕君

（檳城8日訊）“安心堂食，我們準備好了！”

新冠肺炎疫情一日不消散，人們仍無法釋懷出外用餐，雖然我國已經逐步開放各經濟活動，但對於堂食仍然有所限制，檳州甚至不跟隨聯邦政府而繼續禁止堂食。

雖然檳州還沒宣佈何時允許堂食，但了解到重新開放是遲早的事，檳州兩間相同老板的茶餐室已經在為堂食做準備，業者首開先河在餐桌設置透明間隔板，讓食客能安心堂食，提倡全新食肆文化。

向中國疫後新堂食看齊

雙溪賴百家花園新快樂美食中心東主張偉倫接受本報訪問時說，他的3間茶室上月推行無現金交易後，近日也不假思索向中國社會疫後出現的新堂食文化看齊，自費4500令吉購置了透明間隔板，以安裝在其中2間茶餐室的餐桌。

他說，在目前嚴苛的經商環境下，能想能行的事，他都願意嘗試。隨著上月成功推行電子錢包後，他決定再掏腰包，緊接採用餐桌間隔板。

“剛好我找到可生產透明隔間板的本地廠商，於是義無反顧先安裝了30個，即百家花園總店20個，立信花園分店10個。”

他說，也許日後一切已無法百分百恢復常態，但至少食客還有機會以不一樣形式，放心繼續堂食。

張偉倫：避免口沫橫飛

他說，這個高約24吋（60公分）的間隔板並不貴，每個約150令吉，能避免食客邊吃邊聊口沫橫飛引起傳染病毒隱憂，就算是家人、朋友或者同事同桌共餐，透明間隔板還能讓大家透視對望交談，達致衛生和安全的基本要求。

他說，還不曉得檳州何時能恢復堂食，但他抱著未雨綢繆想法先做準備，並無損失，總有一天會派上用場。

“我參考中國武漢解封後，商家即廣泛以這種方式重新營業，看來很安全，消費者也能接受，可讓他們放心用餐，尤其大家用餐時必須先脫下口罩，這間隔板可讓食客在各自小空間內無後顧之憂。有熟客告訴我，區內飲食界還沒看過這種用餐模式，對本店新趨勢感到新奇。”

他說，他與同業們迫切期待食肆早日恢復堂食。目前他的3家茶餐室的營業時間是從上午7時至晚上10時，但只允許打包外帶。

創意手法拯救受創生意

在爭相期待經濟能早日復甦的推動力下，很多國家都希望在疫情下首當其衝蒙受重創的飲食業，可重新開業。為了早日獲准開業，以及讓消費者解除擔憂，許多創意商業手法與商品因此誕生，與本地茶餐室準備的安心堂食餐桌有異曲同工之妙。

餐館生意只供外賣的德國西部一名希臘商人，也想辦法試圖在困境中搞好生意，他發明了設有拉鏈的口罩，讓食客不必脫下口罩即可方便進食。

荷蘭阿姆特丹也有一家素食餐館，想出了如何讓食客保持1.5米社交距離的辦法，靈巧地在店外起玻璃包間套住餐桌，讓食客在封閉式空間內安心用餐，訂桌居然出奇受落和爆滿。