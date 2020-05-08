鼓勵續線上教學 若可開課 2週前宣佈

（布城8日訊）隨著新冠肺炎疫情改善，許多家長都關心學校幾時會復課？教育部說，該部門將在學校重新開放前的至少兩個星期，宣佈開課。

該部也鼓勵老師在有條件行管令期間，繼續在家中進行學習與教學（PdP）的工作。

該部發出了有條件行動管制令期間與教育部有關的“常見問答錄”（FAQ），私立學校也需依據此“常見問答錄”。

教育部有關開課FAQ

問：學校是否可以在有條件行管令期間重新開放？

答：不，所有學校還須關閉。

問：幾時會宣佈學校重新開放？

答：在學校重新開放前至少兩個星期宣佈。

問：有條件管制令期間，校長和行政人員可以到學校嗎？

答：可以，如果有必要的話。

問：有條件管制令期間，是否允許老師在家中進行學習與教學（PdP）？

答：可以，教師被鼓勵繼續在家中進行教學。

問：有條件管制令期間，老師可以去學校嗎？

答：可以，如果有需要和得到學校行政部的批準，但是，學校行政部必須確保在同一時間返校的人數保持在最低。

問：滯留在家鄉或外地的老師怎麼樣？ 他們可以在有條件管制令期間回來嗎？

答：教師必須通過Gerak Malaysia手機應用程式申請，並遵守警察規定的?程時間表， 教師還必須盡早計劃返回居家的行程。

問：從家鄉返回工作地點的教師應該接受隔離嗎？

答：這胥視各個州地方當局制定的條規而定。

問：西馬半島的老師如何回到東馬的沙巴和砂拉越，以及聯邦直轄區工作，反之亦然？

答：需要通過航班和跨州的教師必須通過Gerak Malaysia手機應用程式申請，他們必須盡早預訂機票或車票，以確保行程順暢，包括把隔離的必要性納入考量。

問：教育部是否會為學校管理層和教師提供標準作業程序（SOP），以確保在有條件管制令期間和管制令之後的日子維護他們在學校工作時的安全？

答：有的，教育部將發出有條件管制令後指南，該指南也適用於有條件管制令期間。

問：有條件管制令期間，執行人員組成員（AKP）可以返回學校嗎？

答：可以，如果有須要並得到學校行政部的批準，行政人員必須確保一段時間內返校的人數保持在最低。

問：在有條件管制令期間，是否允許教育部屬下的學校/教育機構/辦公室／建築物的建築物與環境清潔服務（KBK）進行服務？

答：可以，除了被國家災難管理機構（Nadma）列為隔離中心的建築物。

問：允許多少名清潔工人工作？

答：根據合約規定的人數。

問：清潔工人的工作時間與範圍是否遵循合約中的條款？

答：是的。

問：清潔工人在工作時必須遵循哪些指示？

答：清潔工人必須遵守衛生部制定的所有指南，包括保持社交距離；用肥皂或洗手液洗手，以及戴口罩。 除此之外，他們也必須遵守地方當局發出的所有其他指南。

問：清潔服務公司或承包商承擔什麼責任？

答：a）他們必須確保身體不適且有癥狀的工人不要上班，並立即將他們送去接受醫療檢查。

b）他們必須確保所有工人在完成工作後返回家中，避免任何形式的群聚。

c）如果有工人被檢測出是冠病確診，必須通知衛生部或衛生局。