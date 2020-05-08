隱翅蟲毒液致皮膚炎 免錯誤用藥最好求醫

（北海8日訊）《光明日報》昨日報導隱翅蟲侵襲威省高樓事件引起關注，許多讀者紛紛在臉書留言表示自己也曾中招。除了上載家人遭襲身體發炎潰爛照片，也分享他們的用藥。不過，醫生建議最好還是求醫診斷治療，擔心傷口會因錯誤用藥，導致皮膚潰瘍或發爛。

北海仁仁藥房醫生張友鶴今日接受《光明日報》訪問時說，皮膚接觸到隱翅蟲會引發皮膚刺痛、紅腫、起水泡等症狀，而市面上有不少專治類似皮膚炎的方法和藥物，但使用前都必須慎慬，畢竟療效因人而異。

他說，有些人的皮膚性質不適合，若使用有關藥物治療，最好先向藥劑師諮詢，或有醫生的建議。

讀者推薦青草油

針對一些讀者推薦有鎮痛止癢消炎功效的青草油，北馬藥業公會主席洪亞福則說，青草油確實可以用來塗擦皮膚炎。

他溫馨提醒民眾，若皮膚接觸到隱翅蟲，出現紅腫和水泡，千萬不要用手去碰觸或抓癢，因傷口流出的濃液含有毒性，會擴散至身體其他部位。

每年4月至6月稻田收割期間，就是隱翅蟲（Rove Beetle）繁殖季節，這種喜歡飛進高樓住處的昆蟲，身上帶有毒液，一碰觸到牠，皮膚就會出現紅腫，流膿甚至潰爛。

本報昨日報導此新聞後，引起許多讀者的關注分享親身經歷外，也留言討論治療方法，有者推薦青草油止癢，或用醋來中和隱翅蟲留下的酸性毒液，一兩天就會痊癒等等，不過醫生忠告最好還是求醫診斷治療，擔心傷口會因錯誤用藥，導致皮膚潰瘍或發爛。