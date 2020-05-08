愛心圓桌收集糧食 民政要讓貧戶溫飽

（八打靈再也8訊）民政黨主席拿督劉華才說，該黨將會設立“關懷人民愛心圓桌計劃”，捐獻物資給低收入群體，協助他們渡過難關。

他透露，這項計劃會在下週開始進行，會在吉隆坡、檳城與柔佛的民政黨辦公室設立愛心圓桌，擺放白米、食油等乾糧，讓低收入群體獲得溫飽。

“有需要幫助的民眾可以在星期一至星期五，早上9時至下午5時，前往吉隆坡、檳城與柔佛的民政黨辦公室領取。”

他今日通過線上記者會指出，這是一項全國性的計劃，但由於物資有限的關係，因此會先在3個地點進行試點計劃。

他說，商家也可以把物資捐獻給愛心圓桌，這樣便可以派出更多的物資，讓更多需要幫助的人受惠。

“我們每天都會在每一個地點擺放大約500令吉的幹糧，例如白米、雞蛋與食油等等，主要是希望起到拋磚引玉的作用，讓更多商家參與這向計劃。”

此外，劉華才也表示，自從政府在3月18日落實行動管制令以來至今，冠病確診人數開始下降、痊愈人數也有所增加、死亡案例也維持在低水平，這都是政府與民眾共同努力的成果。

他說，該黨在行動管制令期間推動了許多的援助計劃，但因為資金有限，所以只能把中心放在3個群體，即前線人員、低收入群體與中小型企業。

“民政黨之前也設立了‘萬眾一心，全民戰疫！’的籌資活動，籌措抗疫物資給前線人員，這個活動獲得了很多商家與民眾的支持，籌獲不少抗疫物資，如口罩、洗手液等等，給警察、醫療人員與媒體等前線人員。”

他指出，該籌資活動籌獲了很多乾糧，用以幫助低收入群體，預計共有超過1萬人在該籌資活動中受惠。

他補充，該黨也設立了“#BforB永續商業計劃”商業咨詢平台，開放給所有大馬企業加入並協助它們進行轉型，幫助中小型企業對抗此次疫情。