僱聯：政府發佈政策前 應先與利益相關者討論

（吉隆坡8日訊）馬來西亞僱主聯合會（MEF）執行董事拿督三蘇丁認為，政府在發佈任何與抗疫有關的政策前，都應先與利益相關者討論。

他說，從目前情況來看，政府似乎喜歡宣佈後，再觀察利益相關者的反應，而那不是一個明智的處事方式。

三蘇丁昨日接受Astro Awani訪問時指出，業者在所有方面都願意與政府溝通；然而，政府在決定任何政策時，卻不願意與利益相關者進行討論。

他認為，政府應先與業者開誠討論後，再做出決定，確保所有利益相關者都能接受該決定。

三蘇丁指出，政府曾探討要求員工需進行冠病快速檢測，每次檢測成為約為60令吉，而檢測費用將由社會保險機構（SOCSO）承擔。

隨後，政府又要求所有所有外勞也必須進行拭子檢測（Swab Test），而有關檢測費用也比快速檢測試劑盒昂貴。

“令僱主震驚的是，政府表示僱主應承擔拭子測試的費用。”

三蘇丁表示，僱主就此決定進行強烈抗議後，政府隨即宣布檢測費用將由社險機構承擔，但僅適用於建築業、且是吉隆坡和雪蘭莪地區的外勞。

他認為，政府在員工檢測的政策上朝令夕改，也讓業者無法適從。

三蘇丁補充，政府宣佈一旦發現有員工確診冠病，則將關閉整間公司，對於僱主而言也是不公平的，尤其是擁有幾千名員工的大公司更是影響甚大。

他說，若有員工確診冠病，關閉該員工所處的部門，顯然是更加合理的做法。

“但要關閉整家公司，是非常嚴厲的做法。”