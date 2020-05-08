魏家祥：2週內上網填資料 旅巴司機可申請援金

（吉隆坡8日訊）交通部長拿督斯里魏家祥呼吁符合資格的旅遊公司或旅遊巴士司機，在未來2週內前往交通部所創建的網站，填寫申請旅遊巴士司機援助津貼所需的相關資料。

他今天發文告說，政府意識到旅遊業是其中一個受新冠肺炎疫情影響最大的領域，而交通部也意識到有近1萬名旅遊巴士司機和千多家旅遊巴士公司都受到了冠狀病毒疫情影響的問題，因此為他們設立了旅遊巴士司機援助津貼。

“為了簡化旅遊巴士司機援助津貼的申請程序，交通部特別創建了一個網站（https://prihatin.mot.gov.my/），方便符合資格的旅遊公司或旅巴司機提出申請。”

魏家祥指出，那些仍持有有效的旅遊業營運及旅行社部門（TOBTAB）執照，以及旗下旅遊巴士有向公共交通機構（APAD）註冊的旅遊公司，都符合資格到有關網站填寫其旅巴司機的資料。

“從5月8日、即網站創立這天開始，旅遊公司將有兩週的時間去填寫旗下司機的資料，包括個別司機的大馬卡、駕照以及銀行戶口的資料。”

他表示，交通部最後將從提交至該網站上的名單中篩選符合資格的司機，包括該名司機必須是馬來西亞公民、必須是旅遊公司的正式員工（有繳納社會保險機構），以及仍持有陸路交通局（JPJ）發出的有效公共服務交通執照（PSV），E等級駕照或相關駕照。