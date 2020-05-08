防長：4天內跨州載家人 6人座可6人共車

（八打靈再也7日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，雖然政府目前只允許來自同一個家庭和住在同一屋簷下的最多4名成員共乘轎車外出，但若該家庭是根據“Gerak Malaysia”手機應用程式跨州載送家人者，他們可6人共乘6人座轎車，而這是可以被接受的情況。

“不過，不是6人共乘4人座轎車，那是違規的，而獲准共乘6人座轎車者也只限於民眾跨州的4天內。”

他週四晚在馬新社電視台的《議論空間》（Ruang Bicara）訪談節目上指出，跨州民眾必須遵循警方發布的標準作業程序，他們可使用大道休息站（R & R）的洗手間，但在等待期間必須保持社交距離，此外，跨州者也不能隨意下車遊蕩，只被允許留在車內休息。

“在這段期間，所有休息站的祈禱室、商店、飲食店也暫時關閉。”

他說，民眾只能於5月7日至10日（本週四至週日）期間跨州，之後不得自由跨州行駛，但在雪隆地區之間行駛則不屬於跨州的範疇。

“若民眾從雪州到吉隆坡上班，那是獲准的，因為我們將雪隆地區視為巴生谷”

禁穆斯林開齋節訪親友

依斯邁沙比利說，政府不允許穆斯林在開齋節期間拜訪親友，那是因為政府擔心民眾無法遵守有條件行動管制令的條規，包括他們難以保持社交距離或要求別人在進入他們的住家前先測量體溫。

“就如我們在超市和一些地區進行有條件管制令時，業者可以為顧客檢測體溫，並確保顧客保持社交距離，但民眾本身呢？我們要如何確保民眾會遵守管制令？”

此外，詢及民眾開始跨州首天的情況時，他說，雖然要等到週五早上開會時，他才會接獲警方的報告，但他已從媒體的報導中得知，大道和休息站週四出現的車流量並不多，但他不確定週五或之後能否保持這樣的情況，畢竟之前登記要返城的人士有逾50萬人。

返馬仍需強制隔離 仍禁外國人入境

依斯邁沙比利指出，在任何情況下，非法移民的存在都是違反了我國的移民法令，因此，並不存在執法當局在行動管制令期間逮捕非法移民的行為是“殘忍”的說辭。

“無論是行動管制令前、期間還是之後，我國的移民法令始終一樣，移民局可以逮捕這些非法移民，並採取對付行動，這是移民局的權力。”

他說，大馬必須釋放出明確的訊息，就是我國打擊非法移民的行動將是持續性的。