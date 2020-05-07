防長：管制令若延至6月 料逾100萬大馬人失業

（八打靈再也7日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，若政府延長行動管制令至6月，預見我國將會有超過100萬的大馬人面臨失業的窘境。

他週四晚在馬新社電視台的《議論空間》（Ruang Bicara）訪談節目上，針對政府決定實施有條件行動管制令時所作出的考量，發表有關談話。

“若行動管制令被延長至6月，受到冠病疫情影響而失業的人數一定會比之前多，當中除了員工，同時也包括小型和微型企業的生存會受到影響。”

他指出，小型和微型企業不僅僅會面對“虧損”問題，他們甚至還會陷入能否繼續生存的窘境。

“雖然政府在宣布推行有條件管制令之前的前兩天，國內的冠病確診病例再度破百，但經過衛生部偵查之後發現，新的感染群是源自於吉隆坡工地的外籍勞工，因此，政府也立刻對症下藥，採取行動。”

他指出，直到冠病確診病例又再回到雙位數，政府也在衛生部的數據及世界衛生組織建議的措施下，謹慎開放經濟領域。

統計局於4月中旬公佈，大馬2月失業率微升至3.3%，共有52萬5200人失去工作。由于冠病疫情衝擊，大馬3月失業率開始走高，而經濟學家預期今年失業率料升到3.8%至4.1%之間。

非法移民明顯違法 逮捕殘忍說詞不正確

依斯邁沙比利指出，在任何情況下，非法移民的存在都是違反了我國的移民法令，因此，並不存在執法當局在行動管制令期間逮捕非法移民的行為是“殘忍”的說辭。

“無論是行動管制令前、期間還是之後，我國的移民法令始終一樣，移民局可以逮捕這些非法移民，並採取對付行動，這是移民局的權力。”

他說，大馬必須釋放出明確的訊息，就是我國打擊非法移民的行動將是持續性的。