未是時候退場 諾希山：8日或總結趨勢

（吉隆坡7日訊）衛生部總監諾希山說，雖然政府已落實有條件行動管制令，並允許大部分領域復工，但我國還未能進入退場策略階段。

他指出，衛生部將密切監督接下來兩週的每天情況和國內疫情發展，若能很好地控制冠病，例如每天新增病例持續維持在兩位數，或可能開放多一些領域。

“在落實退場策略之前，我們必須密切監督，而我們也還在策劃，重要的是，我們要小心監督及控制冠病。很慶幸地，我們目前能控制疫情。”

他說，我國目前還未進入退場策略的階段，而是根據世界衛生組織所制定的退場策略6大要素來監督，即一是加強邊境管控，二是控制社區內的冠病傳播。

“三是提升醫療設備的能力、四是保護高齡人士和高風險群、五是需要人民養成新常態的生活方式，遵守標準作業程序、六則是加強社區管理。”

“衛生部將密切監督每天的病例，或將在8日或9日總結趨勢，給首相一些勸告，以採取必要行動。”

密閉高風險 骯髒公廁別去

諾希山說，密閉和骯髒的空間有傳染病毒的風險，因此，民眾應避免使用骯髒的公共廁所。

他也勸告民眾提高個人的衛生習慣，而公廁管理員也應該經常進行清潔和消毒的工作。

“這很重要，因為病毒可在密閉和不干淨的空間里傳播。”

“若公廁骯髒，如果可以的話，就不要使用，我們可以自行選擇。”