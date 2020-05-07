滿意度民調：歐美輸亞洲 日本吊車尾 大馬抗疫 全球第5佳

（新加坡7日訊）新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，一項新加坡的最新調查顯示，在全球23個國家中，中國人民對政府處理肺炎疫情滿意度最高，而大馬的表現也深獲肯定，排名第，超越大部份亞洲國家及毆美 。

據新加坡6日最新跨國性的抗疫滿意度調查，全球有23國家地區的人民對該國疫情處理的表現感到不滿意，平均只拿到45分，西方世界的表現比東方世界還要糟糕。數據顯示，中國人民對政府的滿意度最高，拿到85分奪得第一，越南以77分拿下亞軍。

該項調查由獨立民調機構Blackbox Research與Toluna合作執行。數據顯示，日本在此次調查排在榜末，在政治、企業領導、社區的表現都不佳，都只拿到個位數的分數，總體成績才獲得16分；同在亞洲地區的香港、韓國則是落後排名靠前的中國、越南一大截。此外，美國、澳洲、意大利、德國、英國、法國的排名全數低於全球平均水準，其中法國更是只有拿到26分，位居全球倒數第2。

Blackbox Research創始人兼執行長布萊克提到，大多數國家與地區的政府都沒有達到人民的期望，中國人民之所以感到滿意，可能是因為已經步入疫情緩和恢復期；至於被認為在抗疫處置上慢半拍的日本政府，此次民調數據與外界評價一致，包括沒有在第一時間宣佈進入緊急狀態等，因此得分較低。

反觀歐美各國，布萊克指出，西方世界所擁有的自信也因為疫情出現裂痕，只有紐西蘭是例外，因為總理阿爾登的領導力有效抑制疫情擴散，讓紐西蘭得以獲得不錯的評價。

該項調查主要針對國家政治領導、企業領導、社區、媒體4大關鍵指標來做評估，衡量全球23國對政府危機處理的看法。該調查期間為4月3日至19日進行，調查全球23個國家1萬2592人，年齡介於18至80歲，統計誤差為3%至6%。

依據分數高至低排名，分別是中國（85）、越南（77）、阿拉伯聯合酋長國（59）、印度（59）、馬來西亞（58）、紐西蘭（56）、台灣（50）、菲律賓（49）、印尼（48）、新加坡（48）、南非（47）、澳洲（43）、美國（41）、德國（41）、英國（37）、墨西哥（37）、泰國（36）、意大利（36）、伊朗（36）、韓國（31）、香港（27）、法國（26）及日本（16）。