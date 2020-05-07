專家：單日確診尖峰期已過 料獅城月底增至4萬宗

（新加坡7日訊）傳染病專家預測，新加坡冠病總病例本月底可能增至4萬起，但單日確診病例尖峰或已過去，防疫措施也將有助避免情況失控。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副院長（研究）古阿烈（Alex Cook）接受《海峽時報》訪問時指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）總病例持續攀升，近來逐漸趨於穩定。

“這就是如果我們成功讓（疫情）曲線變平後所會看到的情況，病例數目以更可控的方式增加。”

過去13天，獅城平均每日新病例的增幅保持在1000起以下，單日病例最高紀錄為上個月20日的1426起。

研究傳染病傳播糢型的古阿烈早前曾預測，獅城冠病病例將在4月底到達一至兩萬起。這次他預測說：“這些糢型顯示，冠病大流行病應增至更高水平，但數據趨於穩定……本月感染總病例可能達三萬或四萬起。”

伊麗莎白諾維娜醫院傳染病專科醫生梁浩楠也同意說，本月底病例可能增加至4萬起，不過他指出，我國單日確診病例尖峰或已過去。

梁浩楠接受訪問時說，社區病例已趨於穩定，昨天僅有3起無關聯病例，不過，由於每間客工宿舍都有不同程度的感染，因此仍存在不確定性。

新加坡臨牀微生物學與傳染病學亞太學會會長淡馬亞（Paul Tambyah）說，客工宿舍內外情況可通過自我隔離、密切追蹤、隔離和監控追蹤來控制。

“有了這些措施，每日社區病例很有可能像2月份那樣降為零。實際上，更大範圍採取相同措施很可能在客工宿舍起作用。”

下周二起，新加坡將放寬部分阻斷措施，包括讓理發店複工。淡馬亞指出，這將會在密切監控的情況下進行，大幅影嚮病例數的可能性不大。