電動火車滿客沒社距 魏家祥：交部承認過失

（吉隆坡7日訊）交通部長拿督斯里魏家祥說，當一個電動火車車廂內擠滿人而乘客沒有保持社交距離的視頻出現在社交媒體時，該部就已直接展開調查。

他於今日與巫統主席拿督斯里阿末紮希進行線上對話受詢此事時，承認當局犯下過失，沒有於短時間內將事情處理好。

他提醒所有提供公共交通服務的公司，以這事件為鑒，不論在任何情況下都得遵守衛生部制定的標準作業程序，沒有借口。

他說，馬來亞鐵道公司必須在車廂出現故障時尋找應急方案，最終因找不到6節車廂而轉換為3節車廂，受促等待的民眾也不理會，而是成群進入車廂。

乘客拒聽勸擠入3節車廂

“當局沒有於短時間內將事情處理好，因此出現這樣的現象，民眾進入車廂後就拍下當時的情況。”

“我們承認過失，我們要求有關的營運方道歉；與此同時，我們也提醒所有提供公共交通服務的公司，吸取此次的教訓。”

魏家祥也說，交通部昨天再次提醒所有提供公共交通服務的公司，必須完全遵守標準作業程序。

“我也與衛生總監討論，我說我們會直接提醒和警告提供公共交通服務的公司，不論在什麼情況下，都不能讓民眾（成群）進入車廂。”

他認為，自我意識也重要，若有人在出現擁擠情況時說沒關系，可以等下一趟，就能緩解整個情況。

“我們必須要有緊急應對計劃，一定要有危機管理小組。

“在短時間內，2至3分鐘，必須在遵守標準作業程序的情況下，處理問題。”

另外，魏家祥說，根據他的觀察，馬來西亞人現在已經有主動戴上口罩的習慣。當人們知道要照顧自己，戴口罩就能避免新冠肺炎疫情蔓延。

他說，為了了解客流量的增加，他於5月4日在客流高峰時段親自到捷運站巡視，當時發現客流量並不如預期，只是一般客流量的約30%，但這還不是滿載量，因為還有很多民眾在家鄉，有些還在分階段返回工作崗位的途中。

他說，他當時發現客流量處於受控的情況，也維持社交距離。

“我們也加派人手，以控制進入車廂的人數，同時也需要為乘客測量體溫，以及使用消毒搓手液。”

“我們也要求乘客戴上口罩，而現在馬來西亞人的一個習慣就是，會主動戴上口罩。”

是否可跨州慶開齋 得看這2周疫情

魏家祥說，現在要預測民眾是否可以在開齋節期間跨州仍言之過早。

“開齋節是於5月的最後一周，還需要觀察這兩周的疫情。”

他於今日與巫統主席拿督斯里阿末紮希進行線上對話，詢及民眾是否能在來臨的開齋節期間跨州時說，當局還需要於5月12日時觀察屆時的疫情發展，以確定行動管制令是否足夠或是需要修改。

他強調，不允許民眾跨州，並非不讓他們與（在家鄉的）家人見面，而是因為疫情的關系。

魏家祥說，內閣和首相時刻向衛生部咨詢專業意見。

他表示，雖然政府已放寬行動管制令，可是，國人必須改變過去的生活糢式，而且自身的紀律也非常的重要，要不然還是有可能感染新冠肺炎。