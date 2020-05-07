馬口批發公市啓業 只接受得來速購物

（馬口7日訊）馬口批發公市基於有58名員工的冠病篩檢結果皆呈陰性，遭衛生局指示關閉5天後，今早重新啓業，但業者只接受電話預定，或是現場在車上預定，並以得來速（drive thru）方式領取貨品。

馬口批發公司負責人鄭國棟、國樑及國裕兄弟今早抵達公市，率領工人接待來自各方的批發顧客及零售顧客。現場所見，政府仍不允許太多交通工具進入公市範圍，只能在路邊上貨。

鄭氏兄弟告訴記者，馬口批發公市58名員工於勞動節當天下午接受衛生局人員的冠病篩檢後，報告最近出爐，所有員工的檢驗都過關，因此批發公市獲準重新啓業。

顧客不允進入公市

馬口批發公市被封鎖的5天里，公市前有警員24小時駐守監督，但是到了今早開始，監督工作改由仁保市議會執法人員執行，仁保市議會執法組主任三蘇今早也到公市前了解情況。

據知，複工後的馬口批發公市將重新調整營業方式，即所有顧客不允許進入公市，只接受電話預定後，以得來速方式領取貨品，預定可以發微信或WhatsApp到011-1193 5704，到了預定時間，以得來速方式前往付款取貨。

凡是批發顧客，只允許在早上5時至8時之前取貨，而零售顧客則是於早上8時至中午12時前往採購，以防止人潮聚集。

鄭國樑也說，除了提前預定，馬口批發公市也允許顧客到了公市，直接預定貨品，由工人準備貨品再付款，但是大家必須坐在車上等待，現場除了接受現款支付，也鼓勵大家採用電子錢包付賬。

此外，馬口批發公市今早也遵守仁保市議會發出的標準作業指南，嚴格控制人潮，任何人要進入公市，必須記錄基本資料和測量體溫。

仁保縣災難處理委員會主席兼仁保土地局局長沙羅尼占今早證實，馬口批發公市今日被允許啓業，但是顧客只可以採取得來速方式購買貨品。